Артем Ефимов: "Нам удалось стабилизировать работу регоператора ТКО"

Министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов в интервью порталу "Волга Ньюс" рассказал о том, как в регионе перестраивается система обращения с отходами, о перспективах перехода на подушевую оплату, о проекте-аналоге подмосковного "Мегабака" и сервисе по вывозу строительного мусора.

— Ваше ведомство в прошлом году было назначено ответственным за сферу обращения с ТКО. Как вы оцениваете работу АО "Экология" в роли регоператора? Удалось ли навести порядок с вывозом мусора?

— С момента смены регионального оператора было разное. Были трудности, связанные с метеоусловиями, с поломками техники и другими факторами, на которых сейчас не вижу смысла заострять внимание.

Нам удалось стабилизировать работу регоператора. Была серьезная проблема с перевозчиками, у которых за шесть лет автопарк спецтехники сильно износился, мусоровозы часто не выходили на линию из-за поломок. К работе в регионе привлечены новые перевозчики, а центральная часть Самары сейчас транспортируется силами самого регоператора благодаря закупке 22 мусоровозов и восьми единиц спецтехники.

Так, в апреле в центральных районах Самары вывоз составлял около 65% от плана — у прежнего перевозчика из 21 машины "в живых" осталось только две. Сейчас вывоз налажен на 98%. Есть небольшие проблемы с запаркованностью и осложненным проездом, но экипажи делают второй рейс и все равно стараются вывезти ТКО в срок.

Что касается оценки работы регоператора — я человек с инженерным прошлым и оцениваю на основе цифр. Мне ежедневно направляют сводки, в которых мы видим количество вывезенных контейнеров в разрезе всех перевозчиков и районов.

Вот перед нами отчет за прошлые сутки. В плане было вывезти мусор с 10 594 контейнерных площадок, обслужили 10550. Еще 44 контейнерные площадки у нас ушли в отклонения. В отчете по каждой площадке видны причины сбоя. Часто это запарковка проездов, контейнерных площадок и ремонтные работы на коммуникациях.

За вывозом ТКО стоит большой блок работы: выстраивание эффективной логистики, транспортирование, диспетчеризация процессов, работа экипажей, обслуживание техники — топливо, запчасти, ремонт. И по сути ежемесячная оплата за вывоз ТКО в среднем стоит по цене чашки кофе.

— Я вижу у вас в отчете зеленые и желтые строки, а в легенде к нему есть и красный цвет. Что им помечалось?

— Красным выделяется строка, если отклонения по обслуженным контейнерным площадкам больше 5%. То есть, если запланировали 100 на рейс, а объехали 94. С желтыми мы работаем, разбираем причины, корректируем. Красных сейчас нет.

Красноту нам давали в основном поломки техники. С мая мы ушли от такого понятия, как невывоз, связанный с поломкой мусоровоза. Если у нас раньше на пять маршрутов было пять транспортных средств, то сейчас — от восьми до одиннадцати. Есть резерв.

У нас очень большая поддержка от губернатора Вячеслава Андреевича Федорищева, председателя правительства Михаила Андреевича Смирнова. ППК "Российский экологический оператор" также включен в работу. Все это позволило довести долю вывоза ТКО по графику контейнерных площадок с 83% до практически 100%.

— Какие проблемы предстоит еще решить по вывозу мусора?

— Сейчас основное внимание мы уделяем крупногабаритным отходам, навалам около контейнерных площадок. Здесь вызов посложнее, чем наладить работу мусоровозов. Для вывоза КГО работают ломовозы и портальные погрузчики под контейнеры-лодочки.

Сейчас на некоторых площадках перевозчики сталкиваются с тем, что баки пустые, а площадка завалена битым кирпичом, старой мебелью, ветками деревьев. Эти отходы не должны появляться на контейнерных площадках, и регоператор не обязан их вывозить, но и оставлять их мы не можем. Они вывозятся силами муниципалитетов по договору с подрядными организациями.

С этой проблемой мы работаем по трем направлениям. Первое — передали беспрецедентную субсидию в муниципалитеты, которые должны организовать контейнерные площадки с учетом потребностей в приеме КГО. Эти площадки будут не в каждом дворе, конечно, но в зоне доступности.

Второе — ведем информирование жителей о том, какие отходы и куда нужно складировать.

И, третье — работа с нарушителями, с теми, кто думает, что может себе позволить сбросить строительный мусор на контейнерную площадку. Правонарушения фиксируются как правоохранителями, так и активными гражданами.

В целом, поддержание порядка — это общая задача органов власти, регоператора и самих жителей. Без сознательного отношения никакая новая инфраструктура не поможет. Важно понимать, что контейнерная площадка — это не свалка, куда можно сгрузить все имеющиеся отходы.

— Строительными отходами завалены не только контейнерные площадки, но и пригородные леса, овраги — "серые" перевозчики их сбрасывают, не довозя до полигонов. Планируется ли создавать систему обращения с такими отходами?

— Мы прорабатываем сервис вывоза строительного мусора. Планируется, что он будет таким же простым как доставка пиццы — нажал кнопку, также быстро, как курьер, приехала лицензированная компания, забрала строительный мусор и за конкурентную плату увезла. Дальше она в соответствии с законодательством перевезет и утилизирует его.

Система обращения со строительными отходами должна быть выстроена в ближайшем будущем. Потребность в ней связана и с активно реализуемой в регионе программой по расселению ветхого жилья. При демонтаже зданий образуется большой объем отходов. Сейчас мы понимаем, что отрасль не готова его "переварить".

— Как изменилось количество жалоб от жителей по мусорной тематике?

— Количество жалоб и обращений заметно уменьшилось. В апреле мы получили порядка трех тысяч жалоб, включая и те, которые не относятся к вывозу ТКО. Но уже в мае вышли на снижение и сейчас стабильная положительная динамика — в среднем 20 обращений в день. Во многом благодаря повышению эффективности работы регоператора, новой спецтехнике, смене недобросовестных перевозчиков.

В любом случае, для нас жалобы — это фактор, который заставляет нас быть лучше. И мы каждую рассматриваем, реагируем. Потому что мы понимаем, что жалобы — это следствие, сигнал о том, что система где-то не сработала. Мы разбираемся, где именно.

Сейчас в основном обращения связаны именно с навалами КГО, а также с разлетевшимся после погрузки мусором. Здесь такая тонкая грань, которую мы еще настраиваем. Некоторые главы еще прогружают у себя в головах мысль о том, что это же их район и отвечать нужно за все, в том числе за порядок на контейнерных площадках.

— Удается донести это до глав муниципалитетов?



— Мы сейчас создаем прозрачную систему рейтингования муниципалитетов, основанную на объективных данных. С ее помощью будем понимать, кто из глав городов и районов выполняет свои обязательства, которые на них возложены соглашением по государственной программе обращения с ТКО. По нему они должны работать по четырем направлениям: ремонтировать контейнерные площадки, строить новые, закупать контейнеры и ликвидировать свалки.

Но уже сейчас и без такой системы понятно, что у нас есть лидеры, которые, не дожидаясь рейтингов, погружается в проблематику по полной программе. Например, глава Тольятти Илья Геннадьевич Сухих. Он налаживает взаимодействие, коммуницирует, сам разбирается в причинах сбоев. И поэтому мы из Тольятти не видим сигналов, связанных с навалами мусора. Хотел бы еще отметить глав Сергиевского, Безенчукского и Большечерниговского района, городского округа Сызрань.

— Ранее сообщалось, что будет скорректирована территориальная схема обращения с ТКО. Как идет эта работа?

— Новая территориальная схема разрабатывается. Она будет основана не только на теоретических расчетах, но и на фактической ситуации — на тех объемах перевозок, которые фиксирует новый регоператор.

Территориальная схема для регионального оператора — это база, по которой нужно работать. Здесь достаточно большое количество следствий, которые мы получим после того, как разработаем ее. Например, мы будем понимать, что если мусоровоз поехал не по маршруту, то это он повез за свои деньги.

Сейчас готовность новой терсхемы примерно 98-99%. В ней отражены и новые перспективные объекты, которые запланированы к реализации до 2030 года. Пересматривается схема потоков. Туда включаются территории, о которых не говорили ранее — например, волжские острова.

При этом мы видим, что объем отходов в новом территориальной схеме уменьшается.

— То есть он завышался прежним регоператором?

— У меня пока нет подтверждения, что конкретно региональный оператор завышал. Компетентные органы разберутся, если для этого будут основания.

Власти Самарской области перепроверят мусорный норматив Правительство Самарской области усомнилось в корректности норматива накопления твердых коммунальных отходов, действующего в регионе. Об этом заявил глава регионального кабмина Михаил Смирнов на пресс-конференции, прошедшей в среду, 5 февраля.

Комитетом ценового и тарифного регулирования объявлен конкурс по проведению замеров количества ТКО. Замеры планируется начать этим летом, и они будут проводиться в течение четырех сезонов. Исходя из их результатов может быть пересмотрен норматив.

— Меня всегда удивляло, что мусор везут из Тольятти в Самару. Это явно экономически неэффективно.

— В новой схеме мы смотрим экономическую составляющую. Она предусматривает более эффективное использование мусоровозов. В том числе для того, чтобы стоимость тарифа для жителей не росла пропорционально ключевой ставке.

— Когда планируется принять новую терсхему?

— К августу мы должны ее утвердить. Потому что территориальная схема является составляющей пакета документов для проведения конкурса по выбору нового регионального оператора.

— Сейчас к этому конкурсу проявляют интерес потенциальные новые регоператоры?

— Каких-то конкретных переговоров пока не проводилось.

— "Экология" будет участвовать в этом конкурсе?

— Скажу так: я слышал, что руководство экологии планирует участвовать в конкурсе (интервью проходило 30 мая, в этот же день губернатор Вячеслав Федорищев сообщил, что "Экология" будет участвовать в конкурсе — Прим. Волга Ньюс).

— Сообщалось, что в капитал "Экологии" войдет ППК "Российский экологический оператор". На каком этапе этот процесс?

— Сейчас проходит оценка, чтобы рассчитать взнос ППК "РЭО". Я думаю, что мы в этом году закроем эту сделку. Она позволит нам получить компетенции федеральной структуры, а также доступ к льготному лизингу.

— Когда произойдет анонсированный переход на подушевую оплату за вывоз ТКО?

— Поручение губернатора о переходе на начисления за вывоз мусора по количеству проживающих на стадии выполнения. Пакет документов сформирован, сейчас осуществляется актуализация данных о фактически проживающих в квартирах.

Приведу пример: в домах, обслуживаемых одной из управляющих компаний, зарегистрировано 900 человек, а проживает 2000. Мы понимаем, что эти данные нам нужно синхронизировать. И не только потому, что 2000 человек мусорят больше чем 900. Здесь все-таки речь идет и о том, чтобы этот переход был справедлив.

Поэтому мы взяли время до сентября-октября для того, чтобы накопить базу данных регионального оператора и иметь возможность в моменте поменять систему выставления счетов.

Сейчас можно сверить данные о количестве проживающих на сайте регионального оператора.

— Изначально при введении системы регоператоров в стране озвучивалось, что со временем должен состояться переход к оплате по факту накопления и к раздельному сбору мусора. Здесь какие перспективы в регионе?

— Перспективы воодушевляют своим масштабом… Чтобы система эффективно заработала, нам нужно поменять самое сложное — привычки. Это дело не одного года.

Что было сделано в предыдущие периоды? На различных площадках мы пробовали делить отходы на пять-шесть фракций. Часть жителей поддержала сортировку, часть — посчитала, что это не обязательно. Так система раздельного сбора работать не может. Ведь один пакет пищевого мусора, выброшенный в бак под бумагу, перечеркивает все, делает невозможной ее переработку.

При этом в соответствии с законодательством на каждый вид отхода необходим свой мусоровоз. То есть если у нас на линии сейчас 300 мусоровозов, то их должно быть 1800 условно. Соответственно, их работа будет включена в тариф.

Мы сейчас рассматриваем в качестве приоритетного проекта двухпоточную сортировку. Она уже опробуется в Петербурге, в Подмосковье, в Москве. Два вида баков — под сортируемые сухие отходы (алюминиевые баночки, пластик, бумага и так далее) и под прочие отходы.

К такой системе тоже непросто прийти, нужно подготовиться — создать инфраструктуру, закупить технику, баки. Сейчас мы смотрим, считаем, не хотим наступать на грабли, на которые уже другие регионы наступили. Но мысли не сортировать нет.

— Каких-то инноваций в этой сфере в ближайшее время стоит ждать?

— Недавно мы заключили соглашение с "Акроном" для развития раздельного сбора отходов в регионе. Будущий самарский проект "Экопункт" — аналог подмосковного "Мегабака". Планируется, что "Экопункты" будут представлять из себя цивилизованные площадки с бункерами для раздельной приемки отходов. Предварительно это бумага, картон, пластик, шины, средняя бытовая техника, малая бытовая техника, крупная бытовая техника, мебель и древесина.

По каким-то видам отходов предполагается, что будет материальная мотивация жителей, то есть можно будет получить деньги.

Пока работаем над концепцией проекта, определяем пилотные территории, ищем подходящие земельные участки. Начнем с Самары. Предполагаем, что в этом году заработает две-три площадки. Посмотрим, как примут жители, какой экономический эффект будет.

— Несколько лет назад сообщалось о предложениях построить в регионе мусоросжигательные заводы. Эта тема сохраняет актуальность?

— Таких планов в утвержденной дорожной карте нет. Мусоросжигательные комплексы намного дороже, чем многофункциональные комплексы с сортировкой. Современные технологии по сортировке, переработке, компостированию эффективнее и дешевле, чем сжигание мусора.

К тому же на производство какого-либо товара уже затрачен ресурс. Энергетически и экономически выгоднее его обращение во вторичный оборот. Мы стремимся к формированию экономики замкнутого цикла и сохранению природных ресурсов. Рециклинг, безусловно, цивилизованный и экологичный метод обработки отходов по сравнению со сжиганием.