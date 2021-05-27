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Экология Общество

В Кинеле обсудят строительство мусоросжигательного завода: жители против

КИНЕЛЬ. 27 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 31 мая, в актовом зале администрации Кинеля в 11:00 состоятся публичные слушания по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС. - Прим. ред.) техники утилизации ТКО (в том числе, опасных отходов I и II rкласса) путем сжигания. Жителей пригласят обсудить, насколько безопасно строительство мусоросжигательного завода близ жилой территории.

Фото: предоставлено автором

Предполагается, что в установке будут утилизироваться все виды отходов: стекло и металл, бумага и картон, дерево, кожа, резина, пластик и органика - всего около 750 позиций. Котлы мусоросжигательного завода "снабжены топочным устройством, состоящим из топки с колосниковой решеткой и относящихся к ней компонентов, а также из растопочных и основных форсуночных горелок с их приспособлениями", - поясняется в технической документации.

Температура сжигания топлива составляет 1200°С, время пребывания топлива в колосниковой печи - один час. Технология реализуется в 3три-четыре смены (по 20 человек в смену) при режиме работы 24 часа и 333 дня в году.

Заказчиком техзадания на проведение ОВОС по проекту технической документации на новую технику "Установка по утилизации ТКО" стало московское ООО "НР Холдинг Рус" - "дочка" немецкого холдинга NR Holding Umwelt GmbH", образованная в 2019 г. для реализации проектов в сфере обращения с ТКО и опасными отходами на территории РФ. В 2020 г. численность компании составила три сотрудника, а прибыль - 8,54 млн рублей.

Исполнителем по заказу "НР Холдинг Рус" выступило ООО "Экспертно-внедренческий инновационный центр "Нацспецпроект". Техзадание разрабатывалось с февраля по май 2021 г. С июня по июль планируется подготовить окончательные материалы по ОВОС с учетом публичных слушаний.

Строительство МСЗ в Кинеле предполагается осуществить в рамках реализации федерального проекта "Инфраструктура для обращения с отходами I и II классов" в составе национального проекта "Экология". Федеральный экологический оператор "Росатом" назначен федеральным оператором по обращению с отходами I-II классов на территории РФ.

Для решения задачи оператору предстоит создать сеть экологических технопарков (включая МСЗ в Кинеле), обеспечив мощности по переработке и вовлечению полезных компонентов в хозяйственный оборот. Якорными звеньями будут являться семь межрегиональных производственно-технических комплексов, отвечающих принципам наилучших доступных технологий и наилучших экологических практик. Четыре из которых должны быть созданы на базе бывших объектов по уничтожению химического оружия в Саратовской, Кировской, Курганской областях и Удмуртской Республики.

Работа инновационной установки, по мнению жителей Кинеля, чревата колоссальной экологической катастрофой. Люди категорически против строительства мусоросжигательного завода и считают, что метод сжигания на колосниковых решетках недопустим в современном обществе.

"На обсуждение вынесена технология утилизации ТКО путем термической деструкции (а попросту - сжигание). По факту проведения этих слушаний могут закрепить эту технологию мусоросжигания по всей России, - обеспокоены жители Кинеля. - Мы должны высказаться, что метод сжигания на колосниковых решетках сегодня недопустим, должна развиваться переработка с предотвращением появления отходов, максимальное сохранение ресурсов, а не их сжигание".

В группе, созданной в соцсетях в поддержку мнения против строительства, они разъясняют риски данного метода обращения с ТКО и мифы о сжигании мусора.

В числе рисков - нагрузка на окружающую среду и здоровье населения. Речь идет об утилизации отходов, имеющих класс повышенной опасности - I и II. Также жители считают, что крупные МСЗ - это максимум автоматики и минимум рабочих мест, да и само сжигание мусора - самый дорогой способ обращения с ТКО.

"Сжигать хотят то, что можно и нужно переработать: стекло, бумагу, металл, пластик. Таким образом возникает неравная конкуренция между МСЗ и переработкой: развитие мусоросжигания тормозит развитие экологически устойчивых способов обращения с отходами", - поясняют авторы публикации.

Активные граждане привлекли к изучению документации по материалам ОВОС эксперта Общественного совета при МПР РФ Игоря Шкрадюка.

"Несмотря на загруженность, он согласился в срочном порядке подготовить заключение по технологии, заявленной в документации", - поясняют граждане. - Его отрицательные заключения помогли жителям добиться полной отмены строек общей стоимостью 35 млрд долларов. В их числе - Эвенкийская ГЭС, Транссибирская ГЭС, каскад Мультинских ГЭС, каскад Жупановских ГЭС, кварталы жилой застройки в академгородке Черноголовка, завод солнечного кремния Абакане, китайский газопровод в Якутии и завод СПГ в Хабаровском крае. Его заключения на три года задержали строительство Белорусской АЭС и ядерного реактора в Харькове".

Сейчас в группе противников строительства открыт сбор донатов для оплаты независимой экспертизы.

"NR Holding Rus" - дочерняя компания немецкого Холдинга "NR Holding Umwelt GmbH", образованная в 2019 году командой профессионалов для реализации проектов в сфере обращения с ТКО и опасными отходами на территории Российской Федерации. Основным видом деятельности компании служит подбор технологий обращения с отходами и их адаптация под конкретного заказчика.

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