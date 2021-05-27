Глава Кинеля: "Мы против мусоросжигательной установки"

Глава Кинеля Владимир Чихирев высказался по поводу возможного строительства мусоросжигательного завода в черте города отрицательно. Он сообщил порталу "Волга Ньюс", что это экологически нецелесообразно, а публичные слушания - формальность.

"В администрацию обратилась компания "NR Holding Rus" с просьбой провести публичные слушания по данному вопросу, - прокомментировал порталу "Волга Ньюс" глава Кинеля Владимир Чихирев. - Мы против этой установки. Во-первых, это экологически нецелесообразно. Во-вторых, в городе и окрестностях нет места под ее размещение".

По словам Владимира Чихирева, отказать в проведении публичных слушаний администрация не в праве и обязана их организовать. При этом, как отметил глава Кинеля, обоснование с отказом имеется.

"Необходимые документы мы подготовим", - сообщил он.

Напомним, публичные слушания пройдут в актовом зале администрации Кинеля 31 мая в 11:00.