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Экология Общество

Глава Кинеля: "Мы против мусоросжигательной установки"

КИНЕЛЬ. 27 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Глава Кинеля Владимир Чихирев высказался по поводу возможного строительства мусоросжигательного завода в черте города отрицательно. Он сообщил порталу "Волга Ньюс", что это экологически нецелесообразно, а публичные слушания - формальность.

"В администрацию обратилась компания "NR Holding Rus" с просьбой провести публичные слушания по данному вопросу, - прокомментировал порталу "Волга Ньюс" глава Кинеля Владимир Чихирев. - Мы против этой установки. Во-первых, это экологически нецелесообразно. Во-вторых, в городе и окрестностях нет места под ее размещение".

По словам Владимира Чихирева, отказать в проведении публичных слушаний администрация не в праве и обязана их организовать. При этом, как отметил глава Кинеля, обоснование с отказом имеется.

"Необходимые документы мы подготовим", - сообщил он.

Напомним, публичные слушания пройдут в актовом зале администрации Кинеля 31 мая в 11:00.

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