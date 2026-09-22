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Экология Общество

Юные сызранцы изучили природу родного края

СЫЗРАНЬ. 22 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В интересное геологическое путешествие отправились юные спортсмены-туристы Самарской области при поддержке Сызранского НПЗ (входит в состав НК "Роснефть"). Юные исследователи из городского дворца творчества детей и молодежи совместили тренировочный процесс с изучением удивительных природных образований на живописном берегу Волги.

Фото: предоставлено Сызранским НПЗ

Маршрут экспедиции пролегал по пересеченной местности с элементами горного рельефа. Под контролем опытных инструкторов ребята, многие из которых входят в областную сборную по спортивному туризму, преодолевали естественные природные преграды, на скорость устанавливали тенты и палатки, отрабатывая необходимые для соревнований навыки.

На речном берегу юные исследователи изучили монолитные пласты самородного известняка. Его недородная структура свидетельствует о сложных геологических процессах, происходивших здесь на протяжении тысячелетий.

В завершение экспедиции организаторы провели для участников тематическую викторину "Энциклопедия родного края", позволившей школьникам продемонстрировать знания по краеведению и истории Самарской области. На память об экспедиции каждый получил подарок от Сызранского НПЗ — рюкзак, который обязательно пригодится юным туристам в будущих походах.

Это уже третья краеведческая поездка, организованная предприятием для школьников Сызрани. В предыдущие экспедиции юные экологи посетили национальный парк "Самарская Лука", где школьники наблюдали за редкой птицей — орланом-белохвостом, которого опекает Сызранский НПЗ, а также совершили путешествие в Малоусинские нагорные сосняки и дубравы (Рачейские Альпы), где участники познакомились с реликтовой флорой ледникового периода.

Экологическое просвещение является важной частью корпоративной культуры "Роснефти". Сызранский НПЗ уже более 10 лет реализует комплексную программу по формированию у подрастающего поколения бережного отношения к природе. За активную природоохранную деятельность предприятие было удостоено высшей награды областного конкурса "Эколидер" в номинации "Общественность".

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