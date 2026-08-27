В Самарской области появилась дирекция по управлению особо охраняемыми природными территориями

Министерство природных ресурсов и экологии Самарской области учредило новое структурное подразделение — отдел управления ООПТ и развития экологического туризма — организовано в структуре подведомственного минприроды учреждения "Природоохранный центр".

Его главная задача — упорядочить работу по сохранению уникальных природных комплексов региона и перевести стихийный, зачастую разрушительный туризм в цивилизованное русло.

Необходимость создания специализированной структуры вызвана растущей рекреационной нагрузкой на наиболее посещаемые памятники природы. Сегодня в Самарской области насчитывается 214 особо охраняемых природных территорий регионального значения общей площадью более 102 тысяч гектаров, что сопоставимо с половиной площади ООПТ федерального значения в регионе. Ученые и экологический надзор ведут постоянный мониторинг за состоянием экосистем, но охранный статус не всегда спасает их от хаотичного потока посетителей.

"Для нас развитие памятников природы — это не увеличение техногенной нагрузки, а сохранение природы от стихийного туризма. Речь идет исключительно об организации цивилизованных экологических маршрутов, навигации, а в некоторых случаях — об ограничительных мерах для сохранения хрупких экосистем", — подчеркнул министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов.

Новая дирекция сосредоточится на натурной охране памятников природы и регулировании потоков посетителей. Специалисты сформируют строго обозначенные экскурсионные маршруты, проведут перерасчёт предельно допустимой рекреационной нагрузки для ключевых объектов с учётом новых троп и внедрят лимиты посещения, чтобы обеспечить приоритет природоохранного статуса территорий. В планах также обустройство инфраструктуры экотуризма — разработка четырёх экологических троп, установка навигационных и информационных щитов.

Важным элементом работы станут экономические механизмы охраны. Будет разработана система расчёта платы за пользование экскурсионными маршрутами, а полученные средства направят на поддержание и сохранение территорий. Кроме того, создание дирекции открывает новые возможности для привлечения внебюджетного финансирования — наличие профильной структуры позволит участвовать в грантовых конкурсах и привлекать средства на развитие ООПТ. Такой подход находит понимание у бизнес-сообщества — компания, работающая рядом с "Подвальскими террасами", предложила партнёрство на принципах устойчивого развития, включая отказ от моторизованного транспорта и регулярные волонтёрские уборки.

"Любая деятельность на памятниках природы возможна исключительно в формате сохранения ландшафта. Никакое строительство в границах ООПТ невозможно — территория под защитой государства. Экотропы возможны лишь в виде навигации и информационных табличек, без настилов и тяжелых конструкций, а вся перспективная инфраструктура — визит-центр, места отдыха — только за границами территорий", — подчеркнул министр.

По словам Артема Ефимова, важен баланс между сохранением окружающей среды и содействием предпринимательству. Создание единой дирекции ООПТ — системный шаг, который позволит сохранить уникальную природу Самарской области для будущих поколений, одновременно развивая цивилизованный экологический туризм.