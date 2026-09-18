Зеленная аллея: Сызранский НПЗ подарил городу 80 молодых лип

Сызранский нефтеперерабатывающий завод (входит в НК "Роснефть") решил сделать городу отличный подарок. На улицах Сызрани высадили 80 молодых лип — акция в рамках Дня нефтяника прошла уже в шестой раз и стала по-настоящему доброй традицией.

Если сложить все посадки деревьев заводчан, набежит внушительная цифра: полторы тысячи деревьев. Таков вклад волонтёров предприятия в зеленое будущее родного города.

Завод всерьёз взялся за озеленение ещё в 2021 году. За это время благодаря нефтяникам новыми деревьями обзавелись территории девятнадцати школ и двух больниц, появилось пять новых скверов. А к Дню России нефтяники подарили горожанам целую рябиновую аллею в Юго-Западном районе — теперь она тянется вдоль пешеходной дорожки до самого села Уваровка.

Один из таких уютных уголков теперь есть и у дома № 6 на улице Королёва. Здесь был благоустроен дворик по программе "Народный бюджет" — убраны старые аварийные деревья, выкорчевана поросль, проложены асфальтовые дорожки. А теперь под окнами будут расти еще и 35 молодых лип.

Липа здесь появилась не случайно. Это дерево лучше других лиственных пород справляется с очищением воздуха и выделяет фитонциды. Для места у оживлённой дороги микрорайона — выбор идеальный.

Еще 45 лип были высажены на улице Астраханской в районе Образцовской площадки и на территории школы № 3 Сызрани: там к посадке присоединились учителя и ученики, превратив экоакцию в настоящий урок на свежем воздухе.

Но забота о природе выходит далеко за городские кварталы. Волонтёры завода каждый год выезжают в лесничества Сызранского района — на их счету уже 30,5 тысяч деревьев и больше десяти гектаров восстановленного леса.

Все эти добрые дела — часть большой корпоративной экопрограммы Сызранского НПЗ, которая включает в себя: сбор вторресурсов, массовые субботники, уроки раннего экологического воспитания и творческие экоконкурсы для подрастающего поколения, поддержку исчезающих видов. В частности, Сызранский НПЗ вместе с другими предприятиями "Роснефти" нашего региона взял под свою охрану краснокнижного орлан-белохвоста, обитающего в Нацпарке "Самарская Лука". Такая разностороння экологическая ответственность бизнеса в этом году была отмечена на региональном уровне: предприятие стало победителем конкурса "ЭкоЛидер" в номинации "Общественность".