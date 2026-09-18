16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Зеленная аллея: Сызранский НПЗ подарил городу 80 молодых лип АО "Транснефть - Приволга" восполнило водные биоресурсы в Ростовской области В Самарской области прошел региональный слет школьных лесничеств Капремонт водохранилища "Крутой Дол" продолжается в Сергиевском районе В Самарской области появилась дирекция по управлению особо охраняемыми природными территориями

Экология Общество

Зеленная аллея: Сызранский НПЗ подарил городу 80 молодых лип

СЫЗРАНЬ. 18 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 120
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Сызранский нефтеперерабатывающий завод (входит в НК "Роснефть") решил сделать городу отличный подарок. На улицах Сызрани высадили 80 молодых лип — акция в рамках Дня нефтяника прошла уже в шестой раз и стала по-настоящему доброй традицией.

Фото: предоставлено Сызранским НПЗ

Если сложить все посадки деревьев заводчан, набежит внушительная цифра: полторы тысячи деревьев. Таков вклад волонтёров предприятия в зеленое будущее родного города.

Завод всерьёз взялся за озеленение ещё в 2021 году. За это время благодаря нефтяникам новыми деревьями обзавелись территории девятнадцати школ и двух больниц, появилось пять новых скверов. А к Дню России нефтяники подарили горожанам целую рябиновую аллею в Юго-Западном районе — теперь она тянется вдоль пешеходной дорожки до самого села Уваровка.

Один из таких уютных уголков теперь есть и у дома № 6 на улице Королёва. Здесь был благоустроен дворик по программе "Народный бюджет" — убраны старые аварийные деревья, выкорчевана поросль, проложены асфальтовые дорожки. А теперь под окнами будут расти еще и 35 молодых лип.

Липа здесь появилась не случайно. Это дерево лучше других лиственных пород справляется с очищением воздуха и выделяет фитонциды. Для места у оживлённой дороги микрорайона — выбор идеальный.

Еще 45 лип были высажены на улице Астраханской в районе Образцовской площадки и на территории школы № 3 Сызрани: там к посадке присоединились учителя и ученики, превратив экоакцию в настоящий урок на свежем воздухе.

Но забота о природе выходит далеко за городские кварталы. Волонтёры завода каждый год выезжают в лесничества Сызранского района — на их счету уже 30,5 тысяч деревьев и больше десяти гектаров восстановленного леса.

Все эти добрые дела — часть большой корпоративной экопрограммы Сызранского НПЗ, которая включает в себя: сбор вторресурсов, массовые субботники, уроки раннего экологического воспитания и творческие экоконкурсы для подрастающего поколения, поддержку исчезающих видов. В частности, Сызранский НПЗ вместе с другими предприятиями "Роснефти" нашего региона взял под свою охрану краснокнижного орлан-белохвоста, обитающего в Нацпарке "Самарская Лука". Такая разностороння экологическая ответственность бизнеса в этом году была отмечена на региональном уровне: предприятие стало победителем конкурса "ЭкоЛидер" в номинации "Общественность".

Гид потребителя

Последние комментарии

Эдуард Загидуллин 16 сентября 2026 11:19 Больную рыбу, выловленную под Самарой, проверят на фибросаркому в Москве (видео)

Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии

Алексей Луптаков 03 марта 2026 13:59 В Самаре запустили первый передвижной комплекс для мониторинга воздуха

Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги

Михаил Богатый 26 ноября 2025 01:41 Ликвидацию Мазутного озера в Самаре оценили в 2,7 млрд рублей

Все уже давно попилено и вычищено …..

jASEANAN_ Москалец 02 июля 2025 04:06 Больную рыбу, выловленную под Самарой, проверят на фибросаркому в Москве (видео)

02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно

Елизавета Зее 26 января 2025 10:48 Областной суд отказал жителям Сухой Самарки в защите леса от застройки

А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????

Фото на сайте

Дмитрий Азаров принял участие в экологической акции в Жигулевском заповеднике

Дмитрий Азаров принял участие в экологической акции в Жигулевском заповеднике

Жигулевская ГЭС провела экологическую акцию "оБЕРЕГАй"

Жигулевская ГЭС провела экологическую акцию "оБЕРЕГАй"

Хвойный сквер ЛУКОЙЛА

Хвойный сквер ЛУКОЙЛА

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4