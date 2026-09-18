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Муниципалитеты Власть и политика

В Тольятти планируют построить надземный пешеходный переход через улицу Мира

ТОЛЬЯТТИ. 18 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти 6 октября пройдут публичные слушания, на которых обсудят проект планировки надземного пешеходного перехода через ул. Мира в районе Центральной площади. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии города.

Фото: пресс-служба мэрии Тольятти

Ознакомиться с экспозицией тольяттинцы могут до 6 октября с 8:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00 в управлении архитектуры и градостроительства департамента градостроительной деятельности мэрии Тольятти (ул. Победы, 52, Центральный район). До этого же срока можно направить предложения и замечания по проекту.

Сами слушания пройдут в 18:00 6 октября на ул. Белорусской, 33 в Центральном районе города.

В документации к постановлению отмечается, что проект планировки надземного перехода разработало ООО "Право. Изыскания. Кадастр" (ООО "П.И.К."). Планируется, что полная длина перехода составит 299 метров, а длина пешеходного моста — 239 метров. При этом ширина проезжей части составит 3 метра, а фактическая пропускная способность перехода — 6000 человек в час.

"Согласно утвержденной архитектурной концепции, проектом предусматривается устройство надземного пешеходного перехода со сталежелезобетонным пролетным строением и V-образными опорами <…>. Для обеспечения сопряжения надземного пешеходного перехода с тротуаром Центрального парка культуры и отдыха в северной части моста предусматривается устройство армогрунтовой насыпи", — говорится в документах к слушаниям.

Проект подразумевает, что пользоваться переходом смогут и маломобильные группы населения — за счет продольного уклона пешеходного пути.

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