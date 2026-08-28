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Иван Носков проверил содержание укрытий в многоквартирных домах Кировского района

САМАРА. 28 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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26 августа глава Самары Иван Носков в ходе рабочего выезда проверил состояние укрытий в подвалах многоквартирных домов Кировского района. В выезде также приняли участие Герой РФ, помощник губернатора Самарской области Денис Портнягин, Герой РФ Михаил Тамбовцев и руководитель Центрального управления жилищного надзора ГЖИ Самарской области Вячеслав Тихонов.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

"В рамках текущего содержания общедомового имущества все управляющие компании и ТСЖ Самары должны в ближайшее время завершить очистку и, при необходимости, косметические ремонты подвальных помещений своих домов. Помещения должны быть дополнительно оборудованы скамейками, необходимым запасом воды, там должно быть освещение и песок. Важно, чтобы жители могли беспрепятственно воспользоваться укрытием в случае опасности, — подчеркнул Иван Носков. — Вместе с Героями России Денисом Портнягиным и Михаилом Тамбовцевым убедились, что в Кировском районе работа по оборудованию укрытий организована на должном уровне. Положительный опыт будем тиражировать на все управляющие компании и ТСЖ".

Как рассказала председатель ТСЖ "Ташкентское" Аделина Лемесева, в подвале многоквартирного дома площадью более 460 квадратных метров выполнены: заливка пола, изоляция коммуникаций, оборудованы санитарно-бытовые помещения. Для удобства установлены скамейки, пеленальный столик, в наличии есть медикаменты, средства личной гигиены и питьевая вода.

"Порядок в подвальном помещении мы наводили в течение пяти лет в рамках текущего содержания дома. После поступления распоряжения главы Самары предусмотреть условия для укрытий жителей в случае опасности дополнительно изолировали инженерные сети и оснастили всем необходимым. Летом здесь достаточно прохладно, зимой тепло, вентиляция работает исправно", — рассказала Аделина Лемесева.

Информация о местонахождении укрытий в многоквартирных домах размещается управляющими организациями на информационных стендах в подъездах домов. Контроль за их содержанием по поручению губернатора Самарской области осуществляют сотрудники ГЖИ региона.

Напомним, в случае опасности под укрытие подходит любое находящееся поблизости заглубленное помещение с верхним бетонным перекрытием, в том числе подвальные помещения зданий и подземные парковки. Телефон единой дежурно-диспетчерской службы — 112.

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