Иван Носков: "Подрядчика для разработки ПАК по платным парковкам определим в августе"

В Самаре до конца августа будет определен подрядчик для разработки специализированного программного комплекса "Парковки Самары". Открытый конкурс объявлен МКУ "Центр организации дорожного движения" города Самары в рамках подготовки к введению платных парковок в историческом центре областной столицы.

"Поскольку платные парковки предполагают бесконтактное пользование, сейчас необходим удобный программный комплекс, который позволит пользоваться парковками в бесконтактном режиме, надежный, простой и удобный для всех сторон. Комплекс включит в себя серверные мощности, камеры фиксации, программное обеспечение, интеграцию со смежными структурными подразделениями. Техзадание непростое, но оно вполне по силам нашим российским программистам. В любом случае контроль будет жесткий и строгий на всех этапах", — сказал глава города Самары Иван Носков.

Для пользователей в рамках разработки специализированного программного комплекса будет внедряться приложение. С помощью него жители и гости Самары смогут регистрировать, приостанавливать и продлевать парковку, оплачивать ее различными способами, оформлять абонементы и применять льготы. Также в приложении будут размещены правила пользования парковками и внесения платежей. Скачать приложение можно будет с платформ iOS и Android. Дополнительно у системы будет сайт, на котором жители смогут следить за развитием парковочной инфраструктуры Самары.

"Важно, чтобы разработанный программный комплекс был действительно удобен как для постоянного использования жителями города, так и для разового — туристами и гостями Самары. Они, уверен, оценят полезную функцию — на картографической подложке в приложении будут отображаться данные об объектах исторического и культурного наследия в непосредственной близости к конкретной парковке", — отметил руководитель Департамента транспорта администрации города Самары Андрей Карпочев.

Напомним, первые 2 тыс. парковочных мест в Самаре планируется разместить в исторической части города, от ул. Максима Горького и Волжского проспекта (набережные) вверх до ул. Молодогвардейской. В утвержденных локациях смонтируют камеры фото- и видеофиксации, установят информационные таблички и соответствующие дорожные знаки. Стоимость одного часа парковки — 85 рублей — утверждена Правительством Самарской области. Для жителей близлежащих домов парковки будут бесплатными с 20:00 до 8:00 в будни и круглосуточно — в выходные. Первые 15 минут на парковке — бесплатны для всех. Льготные тарифы будут также разработаны для лиц разных категорий, имеющих на это право.

Итоги аукциона подведут 17 августа, после чего МКУ "Центр организации дорожного движения" города Самары заключит муниципальный контракт жизненного цикла. Это значит, что подрядчик обеспечит не только создание, поставку и подключение программно-аппаратного комплекса, но и последующее его обслуживание.