Второй за месяц глава МКУ из Самарской области уволен в связи с утратой доверия

В федеральный реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, внесен Александр Кириллов. Он работал руководителем муниципального казенного учреждения "Управление сельского хозяйства" Сергиевского района Самарской области.

Согласно данным реестра, Кириллов уволен из-за непринятия мер по урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является. Данные в "черный список чиновников" внесли 26 августа.

Согласно сайту администрации Сергиевского района, "учреждение создано и осуществляет свою деятельность по созданию условий для развития сельскохозяйственного производства на территории муниципального района Сергиевский, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействию малого и среднего предпринимательства в агропромышленном комплексе".

Напомним, на днях стало известно, что уволен в связи с утратой доверия замглавы Алексеевского района Самарской области по сельскому хозяйству — руководитель МКУ "Управление сельского хозяйства" того же района Николай Бобряшов. Основанием для увольнения стало также непринятие мер для урегулирования конфликта интересов.