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Муниципалитеты Власть и политика

Иван Носков проверил, как ведется обустройство центральной дороги в мкрн "Орловский"

САМАРА. 28 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Микрорайон "Орловский" в Самаре — относительно молодой и почти полностью состоит из частного сектора, в свое время участки здесь получали в основном многодетные семьи, которые ещё не все успели отстроиться, а уж о подъездах к домам не приходилось и говорить. О встрече с жителями молодого микрорайона рассказал в своём канале МАХ глава города Иван Носков.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

"Ранее, как таковой, дорожной инфраструктуры в районе не было — ни дорог, ни освещения, ни тротуаров. Все эти проблемы мы обсуждали при моей первой встрече с жителями еще в прошлом году и постепенно начинаем их решать. Начали с главного — с центральной дороги", — пишет мэр.

Первый этап уже в работе — это участок дороги от поселка Козелки до жилого массива микрорайона Орловского протяженностью около 2 км. Здесь уже заканчивается формирование основания будущей дороги, рабочие готовятся к укладке асфальта. Ту часть дороги, которая идет непосредственно вдоль жилого массива, тоже запланировали обустроить в этом году.

Наличие подъездного пути сделает возможным пустить в Орловский школьный автобус — в настоящее время этот вопрос прорабатывается с ГИБДД. Помимо этого, наводят порядок в земельных участках, уточняются кадастры. В перспективе это будет необходимо при проектировании дорог, тротуаров, освещения внутри частного сектора.

С активом Орловского глава города обсудил вопросы дальнейшего благоустройства района.

"Сегодня провожу большой прием записавшихся граждан. Он проходит в течение всего рабочего дня (если потребуется — и дольше). На прием горожане приходят не только с проблемными вопросами, но и с предложениями. Это важно — самарцы должны быть активными участниками развития города, а честный и уважительный диалог будет максимально этому способствовать. Потребности жителей микрорайона известны, решения понятны, действуем поступательно и поэтапно", — сообщает Иван Носков.

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