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Выборы Власть и политика

Единый день голосования: горячая линия в Самарской области обеспечивает связь с избирателями

САМАРА. 18 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В первый день Единого дня голосования в Самарской области изменился режим работы горячей линии для избирателей, организованной на базе Нотариальной палаты Самарской области. Все три дня голосования она будет работать с 8:00 до 20:00 — по графику участковых избирательных комиссий.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Напомним, что 18, 19 и 20 сентября 2026 года жители Самарской области принимают участие в выборах депутатов Государственной Думы Российской Федерации девятого созыва и депутатов Самарской Губернской Думы восьмого созыва.

"Задать интересующие вопросы и сообщить о возможных проблемах смогут все участники избирательного процесса, включая избирателей, наблюдателей, представителей СМИ. Наша задача — услышать и квалифицированно ответить на каждый вопрос, помочь реализовать своё право избирать. Горячая линия — один из таких инструментов", — считает председатель Общественного штаба независимого наблюдения за выборами в Самарской области Павел Покровский.

Горячая линия организована на базе Нотариальной палаты Самарской области по инициативе Общественного штаба по независимому общественному наблюдению за выборами. Её задача — обеспечить оперативную связь с избирателями, консультировать по вопросам реализации избирательных прав и фиксировать сигналы о возможных замечаниях для незамедлительного реагирования.

"На протяжении 17 лет пункт общественной горячей линии, работающий на базе Нотариальной палаты Самарской области с 2009 года, является действенным механизмом связи с избирателями и защиты избирательных, и не только, прав граждан, не раз доказавшим свою успешность и эффективность. За последние пять лет операторами линии было обработано свыше 660 обращений граждан, касающихся вопросов выборов и общественного контроля на избирательных участках. Каждое экспресс-сообщение, содержащее проблему, направлялось в соответствующую административную инстанцию и, как показала практика, находило реальное решение, что ещё раз доказывает значимость горячей линии в избирательном процессе. Это гарантия того, что голос каждого будет услышан, а его законные права — защищены!", — рассказала президент Нотариальной палаты Самарской области, член Общественного штаба Галина Николаева.

В преддверии ЕДГ-2026 общественная горячая линия начала работу с 20 августа. Как сообщила Галина Николаева, в этом году на линию поступило всего 22 звонка. "Тринадцать вопросов касались избирательного права, а девять — социально-бытового характера. Это рекордно малое количество обращений", — отметила она.

Обратиться на горячую линию можно по телефонам: 8 (846) 337-75-55, 337-76-00. График работы в дни голосования: с 8:00 до 20:00, перерыв с 13.00 до 14.00.

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