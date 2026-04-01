Лидер профсоюза медиков идет на предварительное голосование "Единой России"

Председатель Самарской областной организации Профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации, доктор медицинских наук, доцент кафедры медицинской реабилитации СамГМУ Татьяна Сивохина лично подала документы в Региональный оргкомитет для участия в предварительном голосовании партии "Единая Россия". Она намерена продолжить работу по защите прав медицинских работников и развитию социальной сферы региона в региональном парламенте.
Решение участвовать в предварительном голосовании для Татьяны Сивохиной - это возможность усилить голос медицинского сообщества в региональном парламенте, сделать системную работу по защите прав медиков и развитию здравоохранения еще более эффективной. Татьяна Александровна - член правления Ассоциации врачей Самарской области, имеет звание "Лучший врач России в области реабилитации", удостоена звания "Женщина года Самарской области - 2013" в номинации "Работник здравоохранения".
С Самарским региональным отделением "Единой России" Татьяна Сивохина сотрудничает со времен пандемии, когда система здравоохранения столкнулась с беспрецедентными вызовами. Именно тогда, в период пандемии COVID-19, родилось общее понимание: защита медиков требует не только профессиональных, но и политических решений, и многие совместные с партией инициативы были успешно реализованы.
Татьяна Сивохина возглавляет Самарскую областную организацию профсоюза работников здравоохранения РФ, которая представляет интересы 56 тысяч человек, работающих в 125 медицинских учреждениях региона, с 2019 года. Это колоссальная ответственность и ежедневная работа с людьми, их проблемами, запросами и ожиданиями.
Именно под руководством Татьяны Сивохиной обком профсоюза пересмотрел положения о социальных программах и внедрил ряд важных мер поддержки. Среди них - компенсация расходов на медицинскую одежду для членов профсоюза. Этой возможностью сегодня пользуется более 300 человек в год. Также члены профсоюза имеют право на компенсацию расходов на санаторно-курортное лечение, путевки в учреждения отдыха и оздоровления детей, а также на выплаты за причинение вреда здоровью при исполнении трудовых обязанностей. Ежегодно эту поддержку получает свыше 600 человек.
Особое место в деятельности профсоюза занимает поддержка бойцов, находящихся в зоне специальной военной операции. Только, а 2025 г. самарские медики - первичные отделения профсоюза из медучреждений по всему региону - собрали гуманитарной помощи на 13 миллионов рублей. Каждый рубль - это личный вклад тех, кто днем спасает жизни в больницах и поликлиниках, а вечером собирает гуманитарный груз для тех, кто сегодня на передовой.
Предварительное голосование "Единой России" пройдет в электронном формате с 25 по 31 мая 2026 года. Выдвижение кандидатов на сайте pg.er.ru продлится до 30 апреля.
Последние комментарии
Ой, опять Живайкин, опять не виноват) Надоело!!! Ждём Президиума Верховного суда! ПОРА отправить Живайкина на политическую пенсию. Асеев молодец!!!
Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"
весенний?
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.