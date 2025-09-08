В ЕДГ-2025 в Самарской области на избирательных участках будет вестись общественное наблюдение

В Единый день голосования — 12, 13, 14 сентября, жителям Самарской области предстоит избрать депутатов представительных органов муниципальных образований. Это одни из самых конкурентных выборов — в выборной компании участвуют более 6,3 тыс. кандидатов. На каждом избирательном участке будет обеспечено независимое общественное наблюдение.
Общественная палата Самарской области совместно с региональным Общественным штабом по независимому наблюдению за выборами провели обучающие семинары для кандидатов в наблюдатели.
"Закончили обучение наших наблюдателей, — сказал председатель штаба, член Общественной палаты РФ Павел Покровский. — Все сдали выпускные экзамены со средней оценкой 4,4 балла и верифицировались на профильных ресурсах Ассоциации "Независимый общественный мониторинг".
Каждый общественный наблюдатель получил персональное направление на УИК, где будет наблюдать за ходом голосования и подсчетом голосов.
"Наши политическая и избирательная система, избирательное законодательство развиваются с учетом складывающихся реалий. Общественные наблюдатели, независимые от интересов политических партий, различных объединений, институтов власти, не должны становиться сами источником напряжения на избирательных участках. Наша задача — дать экспертную оценку при возникновении "внештатных" ситуаций на УИКах с опорой на действующее законодательство" — говорит член регионального Общественного штаба, председатель комитета "За честные выборы" Виктор Полянский.
Последние комментарии
Ой, опять Живайкин, опять не виноват) Надоело!!! Ждём Президиума Верховного суда! ПОРА отправить Живайкина на политическую пенсию. Асеев молодец!!!
Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"
весенний?
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.