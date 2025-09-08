В ЕДГ-2025 в Самарской области на избирательных участках будет вестись общественное наблюдение

В Единый день голосования — 12, 13, 14 сентября, жителям Самарской области предстоит избрать депутатов представительных органов муниципальных образований. Это одни из самых конкурентных выборов — в выборной компании участвуют более 6,3 тыс. кандидатов. На каждом избирательном участке будет обеспечено независимое общественное наблюдение.

Общественная палата Самарской области совместно с региональным Общественным штабом по независимому наблюдению за выборами провели обучающие семинары для кандидатов в наблюдатели.

"Закончили обучение наших наблюдателей, — сказал председатель штаба, член Общественной палаты РФ Павел Покровский. — Все сдали выпускные экзамены со средней оценкой 4,4 балла и верифицировались на профильных ресурсах Ассоциации "Независимый общественный мониторинг".

Каждый общественный наблюдатель получил персональное направление на УИК, где будет наблюдать за ходом голосования и подсчетом голосов.

"Наши политическая и избирательная система, избирательное законодательство развиваются с учетом складывающихся реалий. Общественные наблюдатели, независимые от интересов политических партий, различных объединений, институтов власти, не должны становиться сами источником напряжения на избирательных участках. Наша задача — дать экспертную оценку при возникновении "внештатных" ситуаций на УИКах с опорой на действующее законодательство" — говорит член регионального Общественного штаба, председатель комитета "За честные выборы" Виктор Полянский.