Актриса Мария Кожевниковав выступит перед школьниками Самарской области

Встреча с лектором Российского общества "Знание", актрисой театра, кино и телевидения Марией Кожевниковой состоится 8 декабря в школе № 1 "Образовательный центр пгт Смышляевка" Самарской области. Это стало возможным благодаря тому, что литературный клуб этого учебного заведения вошел в число лидеров проекта "Чтецкие программы", который стартовал 1 сентября. Его реализует Общество "Знание" совместно с Министерством просвещения РФ по поручению президента Владимира Путина. Основная миссия этой инициативы — популяризация чтения среди юных россиян, содействие в развитии школьников, приобщение их к миру художественной литературы.

Мероприятие пройдет в формате открытого диалога. Мария Кожевникова выступит с темой "Чтение как новый культурный тренд". Ребята узнают, какие книги сопровождали ее в жизни, как они помогали и вдохновляли. А ещё сами попробуют оживить страницы любимых произведений и получат практические советы от лектора на мастер-классе по выразительному чтению.

Мероприятие состоится 8 декабря в 12:00 по адресу: Самарская область, ул. Олега Пешкова, 1, пгт Стройкерамика.