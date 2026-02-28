16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
От школьника до специалиста: чемпионат "Профессионалы" помогает молодёжи найти свой путь в медицине Чемпионат "Профессионалы" в Самарской области - новые компетенции и возможности для молодежи В Самарской области завершился региональный этап технологического конкурса среди дошколят в категории "ИКаРенок" Областной этап чемпионата "Профессионалы": новые возможности для самарских школьников Педагог из Самары стал лауреатом всероссийской олимпиады "Хранители русского языка"

Образование Общество

От школьника до специалиста: чемпионат "Профессионалы" помогает молодёжи найти свой путь в медицине

САМАРА. 28 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 46
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

28 февраля в Самарской области завершается региональный этап чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы". В этом году более 230 школьников региона соревнуются по 42 компетенциям. Одной из площадок чемпионата стал Самарский медицинский колледж имени Н. Ляпиной, где прошли соревнования юниоров по компетенции "Медицинский и социальный уход".

Фото: Центр профессионального образования Самарской области

Юниорские соревнования становятся для подростков реальным входом в профессию. Работа в условиях, максимально приближённых к медицинской практике, помогает определиться с будущим обучением: вчерашние школьники поступают в медицинские колледжи и спустя время выходят на чемпионат уже как участники основной категории.

"В этом году компетенция проводится уже во второй раз, и количество участников заметно увеличилось. Примечательно, что среди конкурсантов — не только учащиеся профильных классов. Юниоры успешно выполняют практически те же задачи, что и основная категория участников: проводят санитарно-просветительскую работу, грамотно организуют социальный уход и уверенно выполняют разные медицинские манипуляции — будь то измерение давления и температуры, уход за лежачим пациентом или обработка гастростомы. Это подтверждает серьёзный подход юниоров к профессиональному развитию", — отметил главный эксперт компетенции "Медицинский и социальный уход" Денис Головко.

Проведение соревнований на базе медицинского колледжа отражает принцип преемственности подготовки кадров: школьники знакомятся с профессией, студенты совершенствуют навыки, а регион получает мотивированных молодых специалистов. С 2026 года колледж является базовой организацией медицинского кластера "Профессионалитета". Для Самарской области это особенно важно — спрос на специалистов со средним медицинским образованием остаётся стабильно высоким, а перечень востребованных специальностей включает сестринское дело, акушерство, медицинский массаж и социальный уход.

Поддержка молодых специалистов усиливается региональными мерами социальной политики. Программа "Земский доктор/Земский фельдшер" предусматривает финансовые выплаты и дополнительные гарантии для специалистов, приходящих работать в государственные медицинские организации региона, особенно в малых городах и сельских территориях. Чемпионат становится частью этой кадровой стратегии, помогая формировать устойчивый интерес к профессии и закреплять будущих специалистов в области.

"Мой путь к участию в чемпионате начался в прошлом году — тогда я была волонтёром и работала в роли актёра-пациента. Увидела изнутри, как проходят испытания, оценила уровень подготовки и прониклась атмосферой профессионального состязания. Это настолько вдохновило, что я приняла решение в этом году поучаствовать как конкурсант. Хотела не просто попробовать свои силы, а достойно представить свой колледж в регионе и, если повезёт, побороться за победу на Всероссийском этапе", — рассказала студентка Самарского медицинского колледжа им. Н. Ляпиной Надежда Журавлева.

Всероссийское чемпионатное движение входит в федеральный проект "Профессионалитет" нацпроекта "Молодежь и дети". Победители регионального этапа, имена которых объявят 12 марта, представят Самарскую область на межрегиональных соревнованиях и в финале чемпионата.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 19 сентября 2025 14:33 Выпускники "Транспорта Будущего" защитили проекты на "отлично"

... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru

Илья Смирнов 17 октября 2024 09:07 В Самаре пройдет День профориентации в ИТ для школьников

В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:24 В Самаре оцифровывают одну из крупнейших в России коллекцию бабочек

Дело нужное. Хрупкий материал...

Наталья Кузнецова 05 февраля 2022 16:35 Самарские школьники переведены на "удаленку"

9 и 11классы не белеют?

Андрей Куропаткин 02 июня 2021 10:42 Сотни самарцев выстроились перед школой на 5-й просеке

Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу

Фото на сайте

Охотились за «флагами»: рассматриваем фото с соревнований Volga CTF

Охотились за «флагами»: рассматриваем фото с соревнований Volga CTF

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Интенсив для будущих айтишников: фоторепортаж с VSFI 2025

Интенсив для будущих айтишников: фоторепортаж с VSFI 2025

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 1