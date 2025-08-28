Голосование для всех: дан обратный отсчет до начала голосования в ЕДГ-2025

В Самарской области завершился мониторинг доступности помещений для голосования, также на этой неделе завершаются обучающие семинары для общественных наблюдателей.

Фото Общественного штаба по независимому общественному наблюдению за выборами в ЕДГ 2025 года

Фото: Фото Общественного штаба по независимому общественному наблюдению за выборами в ЕДГ 2025 года

"Представители независимого общественного наблюдения будут находиться на всех избирательных участках, а это значит, что выборы пройдут под постоянным общественным контролем", — сказал председатель регионального Общественного штаба по независимому общественному наблюдению за выборами, член Общественной палаты РФ Павел Покровский, давший старт обратному отсчету до голосования.

Мониторинг помещений, где будут располагаться избирательные участки, проходил с участием представителей регионального Общественного штаба по независимому общественному наблюдению за выборами, аппарата Уполномоченного по правам человека в Самарской области и Избиркома региона. Эксперты оценивали, насколько комфортные условия создаются для голосующих, в том числе и для маломобильных граждан.

На днях эксперты прибыли в самарскую школу № 6 имени М. В. Ломоносова, где расположится УИК № 2904. Здесь для маломобильных граждан есть второй вход со стороны спортивной площадки. Также предусмотрена парковка для личного автотранспорта людей с инвалидностью и мам с детскими колясками.

Как рассказала член Избирательной комиссии Самарской области с правом решающего голоса Наталья Драчева, для слабовидящих людей изготавливаются специальные трафареты, накладывая их на избирательный бюллетень, они могут найти графу для голосования. Также предоставляются информационные листы, выполненные шрифтом Брайля.

"Сейчас у нас активно развивается волонтерское движение — это люди, которые хотят помогать избирателям на участках, где существуют проблемы с доступом, например, высокие ступеньки", — сообщила Драчева.

Организацию голосования в тольяттинской школе № 5 имени генерал-майора М. Ф. Федорова, где находятся избирательные участки № 4035 и № 4036, оценил Денис Михайлин, герой СВО, член регионального Общественного штаба по наблюдению за выборами.

"В первую очередь нас интересовала доступная среда: как маломобильные граждане смогут попасть на избирательные участки. Все условия созданы: есть возможность попасть как через центральный вход, так и со двора — для колясочников; есть пандус, парковочная зона. Есть незначительные замечания, но в целом все готово, чтобы принимать избирателей", — поделился Михайлин.

Уполномоченный по правам человека в Самарской области Елена Лапушкина отметила, что на выборах важен каждый голос: "Для нас принципиально важно, чтобы каждый человек мог воспользоваться своим конституционным правом проголосовать. За последние годы была проведена очень серьёзная работа для того, чтобы почти все избирательные участки находились на первых этажах. В сельских районах, где такой технической возможности нет, либо помогают волонтеры, либо для таких людей предоставляется возможность проголосовать дома".

Напомним, 12, 13 и 14 сентября 2025 года жители Самары, Жигулевска, Кинеля, Октябрьска, Отрадного, Похвистнева и Чапаевска смогут выбрать депутатов в городские думы. А жители муниципалитетов проголосуют за депутатов городских и сельских поселений. Право голоса есть у каждого, и им нужно воспользоваться.