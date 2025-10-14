Антинаркотическая акция "Сообщи, где торгуют смертью" проходит на территории Самарской области

На территории Самарской области проходит второй этап ежегодной Всероссийской антинаркотической акции "Сообщи, где торгуют смертью". Мероприятие, организованное по инициативе МВД России, продлится до 24 октября текущего года.

Основными целями акции являются привлечение граждан к участию в противодействии незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ, сбор оперативно-значимой информации о фактах их распространения, а также оказание консультативной помощи гражданам по вопросам лечения и реабилитации лиц, страдающих наркотической зависимостью.

"Успешное противодействие наркопреступности невозможно без активной помощи общества. Мы призываем жителей Самарской области проявить гражданскую позицию и сообщать о известных им фактах, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Ваша информация поможет сохранить здоровье и жизни наших детей, близких и соседей", — отметили в Главном управления МВД России по Самарской области.

Сообщить о местах сбыта, хранения и потребления запрещенных веществ, а также о лицах, причастных к противоправной деятельности, можно круглосуточно по следующим каналам связи:

Телефон дежурной части ГУ МВД России по Самарской области: 8 (846) 921-22-23

Единый номер для экстренных служб с мобильного телефона: 102

Дежурные части территориальных органов внутренних дел по месту жительства.

Обращаем внимание, что по каждому поступившему сообщению будет проведена тщательная проверка в установленном законом порядке. Гарантируется конфиденциальность каждой полученной информации.