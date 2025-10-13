В Самаре в ближайшие дни будет дождливо

В ближайшие дни в Самарской области будет дождливо, температура воздуха пойдет на понижение, передает Приволжское УГМС.
В понедельник, 13 октября, в Самаре облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный, 8…13 м/с. Температура воздуха +11…+13 °C.
Во вторник, 14 числа, в регионе сохранится облачная погода с прояснениями, пройдут дожди. Ветер юго-западный, 6…11 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 °C, днем +7…+12 °C.
15 октября в Самарской области прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 5…10 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3 °C, днем +7…+12 °C.
Последние комментарии
... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru
Такого Бреда ещё не слышал. Ледяная река. Глубокая очень. Она не мелчает. Есть там и пляжи и катера никому не мешают. На Татьянке базируется ГИМС. Многие на катерах ездят на работу
... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.
02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно
Всё просто. Сделайте АО и продайте акции жителям Самары, а жителям этого населённого пункта подарите. Всё. Не благодарите.