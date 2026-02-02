В Самаре определили "Учителя года - 2026"

В пятницу, 30 января, в Самаре завершился окружной этап конкурса профессионального мастерства "Учитель года Самарской области — 2026". Победителем стала учитель биологии из лицея "Престиж" Станислава Яницкая.

Обладателем "Приза зрительских симпатий" признан Денис Тихонов — учитель английского языка школы № 32, а Алексей Аполинаров, учитель биологии школы № 49, победил сразу в двух номинациях — "Молодой учитель" и "Приз детского жюри". На региональном этапе конкурса город представят все шесть финалистов городского этапа, в числе которых также Валентина Бочкина (школа № 174), Ольга Ефремова (школа № 155) и Оксана Рауткина (школа № 83).

"В этом году конкурс интересен тем, что среди участников много молодежи, в окружном этапе из шести финалистов трое — молодые учителя. Каждый из них достойно себя показал на уроках и во внеурочной работе, все члены жюри оценили высокий уровень квалификации наших педагогов, несмотря на небольшой педагогический стаж, — отметила заместитель главы города Самары Ольга Слесарева. — В прошлом году у Самары было высочайшее достижение: преподаватель русского языка и литературы школы № 68 Марина Собачкина стала победителем на региональном уровне и представляла наш регион на всероссийском конкурсе".

В финале окружного этапа конкурса каждый из шести конкурсантов представил свой педагогический мастер-класс, демонстрирующий его уникальные приемы и методы работы с учениками. Например, использование краеведческого компонента при составлении математических задач, "диалоговых окон" на уроках литературы, принципов отбора информации и работы с "фейками" при поиске информации к уроку в интернете.

"Мой профильный предмет — биология. Три года назад, когда участвовала в конкурсе впервые и была еще совсем юным педагогом, больше внимания обращала на форму, а сейчас отталкивалась от смыслов, которые вкладываю в свое занятие. Конечно, выводы сделаны, и даже та методика, с которой я выходила в этот раз на показательное занятие, целиком и полностью появилась после анализа и осмысления первого опыта участия в конкурсе. Благодарю жюри за высокую оценку, детей и коллег — за поддержку. Впереди еще более ответственный этап", — сказала победитель городского этапа конкурса "Учитель года Самарской области — 2026" в Самаре, учитель лицея "Престиж" Станислава Яницкая.

Напомним, что в первом туре городского этапа ("Методический семинар") приняли участие 20 педагогов, а показательные уроки и внеурочные занятия во втором туре продемонстрировали уже 14 участников. По итогам двух туров были определены 6 финалистов, набравших наибольшее количество баллов.