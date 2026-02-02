16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области пройдут мероприятия, приуроченные ко Дню российской науки В Самаре определили "Учителя года - 2026" "Тольяттиазот" провел интеллектуальные соревнования среди школьников Самарской области В Самаре объединят два детских сада в Советском районе и два - в Ленинском НОВИКОМ поддержит проведение инженерной олимпиады "Звезда" в Воронеже

Образование Общество

В Самаре определили "Учителя года - 2026"

САМАРА. 2 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 64
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 30 января, в Самаре завершился окружной этап конкурса профессионального мастерства "Учитель года Самарской области — 2026". Победителем стала учитель биологии из лицея "Престиж" Станислава Яницкая.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

Обладателем "Приза зрительских симпатий" признан Денис Тихонов — учитель английского языка школы № 32, а Алексей Аполинаров, учитель биологии школы № 49, победил сразу в двух номинациях — "Молодой учитель" и "Приз детского жюри". На региональном этапе конкурса город представят все шесть финалистов городского этапа, в числе которых также Валентина Бочкина (школа № 174), Ольга Ефремова (школа № 155) и Оксана Рауткина (школа № 83).

"В этом году конкурс интересен тем, что среди участников много молодежи, в окружном этапе из шести финалистов трое — молодые учителя. Каждый из них достойно себя показал на уроках и во внеурочной работе, все члены жюри оценили высокий уровень квалификации наших педагогов, несмотря на небольшой педагогический стаж, — отметила заместитель главы города Самары Ольга Слесарева. — В прошлом году у Самары было высочайшее достижение: преподаватель русского языка и литературы школы № 68 Марина Собачкина стала победителем на региональном уровне и представляла наш регион на всероссийском конкурсе".

В финале окружного этапа конкурса каждый из шести конкурсантов представил свой педагогический мастер-класс, демонстрирующий его уникальные приемы и методы работы с учениками. Например, использование краеведческого компонента при составлении математических задач, "диалоговых окон" на уроках литературы, принципов отбора информации и работы с "фейками" при поиске информации к уроку в интернете.

"Мой профильный предмет — биология. Три года назад, когда участвовала в конкурсе впервые и была еще совсем юным педагогом, больше внимания обращала на форму, а сейчас отталкивалась от смыслов, которые вкладываю в свое занятие. Конечно, выводы сделаны, и даже та методика, с которой я выходила в этот раз на показательное занятие, целиком и полностью появилась после анализа и осмысления первого опыта участия в конкурсе. Благодарю жюри за высокую оценку, детей и коллег — за поддержку. Впереди еще более ответственный этап", — сказала победитель городского этапа конкурса "Учитель года Самарской области — 2026" в Самаре, учитель лицея "Престиж" Станислава Яницкая.

Напомним, что в первом туре городского этапа ("Методический семинар") приняли участие 20 педагогов, а показательные уроки и внеурочные занятия во втором туре продемонстрировали уже 14 участников. По итогам двух туров были определены 6 финалистов, набравших наибольшее количество баллов.

В этом году конкурс "Учитель года" в Самаре проходит уже в 23-й раз. Региональный этап всероссийского конкурса "Учитель года" впервые прошел в 1991 году, за это время 12 учителей города Самары становились его победителями и успешно представляли Самарскую область на заключительном федеральном этапе.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 19 сентября 2025 14:33 Выпускники "Транспорта Будущего" защитили проекты на "отлично"

... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru

Илья Смирнов 17 октября 2024 09:07 В Самаре пройдет День профориентации в ИТ для школьников

В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:24 В Самаре оцифровывают одну из крупнейших в России коллекцию бабочек

Дело нужное. Хрупкий материал...

Наталья Кузнецова 05 февраля 2022 16:35 Самарские школьники переведены на "удаленку"

9 и 11классы не белеют?

Андрей Куропаткин 02 июня 2021 10:42 Сотни самарцев выстроились перед школой на 5-й просеке

Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу

Фото на сайте

Охотились за «флагами»: рассматриваем фото с соревнований Volga CTF

Охотились за «флагами»: рассматриваем фото с соревнований Volga CTF

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Интенсив для будущих айтишников: фоторепортаж с VSFI 2025

Интенсив для будущих айтишников: фоторепортаж с VSFI 2025

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 1