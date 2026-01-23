16+
Образование Общество

Учебные заведения и учреждения культуры Самарской области приглашают создать Лектории Знания

23 ЯНВАРЯ
Российское общество "Знание" по всей стране развивает сеть просветительских площадок — лекториев, которые призваны стать центрами притяжения для жителей регионов разных возрастов. К инициативе уже присоединилось более 500 различных организаций. В Самарской области работает уже 19 таких лекториев.

Фото: Российское общество "Знание"

Просветительские площадки получают организационную поддержку "Знания", в том числе по подбору и верификации лекторов, а также доступ к готовым успешным форматам мероприятий и методические материалы.

Создать Лектории Знания могут учебные заведения, учреждения культуры, благотворительные фонды и общественные объединения Самарской области. Присоединиться к проекту можно, пройдя регистрацию.

"Лекторий Знания — это сообщество единомышленников, объединенных идеей просвещения. В проекте уже участвуют учреждения культуры и образования, молодежные центры, общественные объединения. За прошлый год на их базе состоялось более 3 тысяч мероприятий. Мы решили расширить сеть таких площадок, чтобы в каждом уголке нашей страны у жителей была возможность получать качественную и достоверную информацию", — рассказал заместитель генерального директора Российского общества "Знание" Георгий Будный.

По итогам прошлого года 100 самых активных Лекториев Знания получили специальную сувенирную продукцию и возможность пригласить ведущих лекторов Общества "Знание". В регионах выступили член Комиссии по вопросам духовно-нравственного и патриотического воспитания детей и молодежи Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям Алексей Вайц, доцент кафедры маркетинга РУДН Александр Зобов, преподаватель ведущих столичных вузов Яков Якубович, полиграфолог, графолог, клинический психолог Юлия Елизарова, доктор исторических наук, старший научный сотрудник ИЭА РАН Александр Жидченко и другие эксперты.

Самарскую область в рейтинге представили школа № 121 и № 92 Самары, Чапаевский химико-технологический техникум, Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева, Поволжский государственный университет сервиса, а Самарский государственный технический университет занял первое место среди всех просветительских площадок.

