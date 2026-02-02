16+
Образование Общество

Сызранский НПЗ провёл патриотический урок для старшеклассников "Роснефть-класса"

САМАРА. 2 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Сызранский нефтеперерабатывающий завод, дочернее общество НК "Роснефть", организовал патриотический урок для старшеклассников городского лицея.

Фото: предоставлено Сызранским НПЗ

Подобные мероприятия на предприятии проводятся уже третий год. Для коллектива регулярно организуются лекции и тематические встречи, приуроченные к памятным датам и государственным праздникам. В прошлом году впервые аудиторией исторического "ликбеза" стали школьники. В канун Дня Победы волонтёры-нефтяники рассказывали участникам "Движения первых" о судьбах своих родственников — участниках Великой Отечественной войны, поделились семейными историями и редкими архивными материалами.

Нынешний урок был посвящён Дням воинской славы России, с акцентом на снятии блокады Ленинграда. Перед десятыми и одиннадцатыми классами выступил сызранский педагог и историк Александр Владимирович Симуков. Он рассказал о жизни жителей осаждённого города, их трудовых и боевых подвигах.

Особый интерес у школьников вызвали малоизвестные факты, которые не найдешь в учебниках. Так, они узнали о "12 апостолах блокадного неба" — группе из двенадцати незрячих ленинградцев, которые в годы блокады работали "слухачами". По звуку они определяли приближение вражеских самолётов и точнее многих технических приборов предупреждали город о бомбёжках. Благодаря их работе склады и заводы успевали укрывать людей, что помогло спасти тысячи жизней жителей Ленинграда.

Отдельное внимание уделили подвигам детей блокадного города. Юные ленинградцы работали наравне со взрослыми: обезвреживали зажигательные бомбы, трудились на заводах, собирали реактивные снаряды и оружие, при этом продолжая обучение. Даже в условиях блокады школы, детские сады и кружки не прекращали работу, проходили концерты и новогодние мероприятия, что позволяло поддерживать жизнь города.

Иллюстрированный доклад включал архивные фотографии, карты города и документы, благодаря которым школьники смогли наглядно представить атмосферу жизни в осаждённом Ленинграде. Визуальные материалы помогли лучше понять трудности того времени и мужество жителей.

В завершение урока старшеклассники задали вопросы эксперту и обсудили значимость сохранения памяти о подвигах предков.

Сызранский НПЗ и другие предприятия НК "Роснефть" ежегодно проводят патриотические мероприятия, направленные на укрепление исторической памяти и воспитание гражданской ответственности. Организаторы отмечают, что такие уроки помогают школьникам осознать важность истории, формируют чувство сопричастности к прошлому и стимулируют интерес к изучению родной страны.

