Футбол Спорт

Иск "РТ-Капитала" к ПФК "Крылья Советов" оставили без движения до 2 марта

САМАРА. 2 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Арбитражный суд Москвы оставил без движения до 2 марта 2026 г. исковое заявление ООО "РТ-Капитал" к самарскому ПФК "Крылья Советов" о взыскании 145,69 млн руб., сообщает interfax-russia.ru со ссылкой на картотеку арбитражных дел.

Суд установил, что исковое заявление подано с нарушением процессуальных требований. В частности, к нему не приложены подтверждающие полномочия подписавшего иск представителя, а также копии документов о соблюдении претензионного или иного досудебного порядка урегулирования спора.

"Оставить исковое заявление без движения на срок до 2 марта 2026 г.", - говорится в определении суда.

Напомним, "Крылья Советов" взяли у АО АКБ "Новикомбанк" кредиты на 979 млн руб. под залог Дома промышленности в 2011 году. Основной срок погашения задолженности истек в 2016 году. В том же году ООО "РТ-Капитал" (как и Новикомбанк, входит в госкорпорацию "Ростех") перекупило право требования к клубу. В 2021 г. суд вынес решение о реализации Дома промышленности в пользу кредитора. Однако долгое время торги не проводились.

В январе 2025 г. "РТ-Капитал" обратился в Арбитражный суд Москвы. Руководство клуба предлагало мировое соглашение и погасило часть долга, но в итоге иск полностью удовлетворили. "Крыльям Советов" присудили вернуть 923,4 млн рублей.

"Крылья" уже погасили 535 млн руб. долговых обязательств перед "РТ-Капиталом". Более 320 млн руб. погашено за счет реализации Дома промышленности, покупателем которого выступило ООО "Пензатраксервис".

19 января 2026 г. "РТ-Капитал" подал в Арбитражный суд Москвы новый иск к ФК "Крылья Советов" на сумму около 146 млн рублей. Суть требований не указана.

Ранее председатель совета директоров самарского клуба Дмитрий Яковлев заявлял, что "Крылья Советов" планируют закрыть долги перед "РТ-Капитал" до 3 февраля.

