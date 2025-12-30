16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Крылья Советов" погасили 535 млн руб. долга "РТ-Капиталу" Состав "Крыльев Советов" могут пополнить игроки "Астаны", "Ахмата", ЦСКА и "Зенита-2" "Крылья Советов" рассчитывают вернуть Ростеху 550 млн рублей до конца года За трансферную работу в "Акроне" будет отвечать Алексей Буртовой "Крылья Советов" проведут три учебно-тренировочных сбора в Турции

Футбол Спорт

Состав "Крыльев Советов" могут пополнить игроки "Астаны", "Ахмата", ЦСКА и "Зенита-2"

САМАРА. 30 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 374
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Журналист Иван Карпов опубликовал информацию о возможных изменениях в составе самарских "Крыльев Советов".

Так, по словам инсайдера, "Крылья" ведут переговоры о бесплатной аренде до конца сезона без права выкупа нападающего ЦСКА Артема Шуманского.

Также к бесплатному переходу в самарский клуб близок 28-летний нападающий "Астаны" Джеффри Чинеду. Спортсмен может пополнить команду Адиева на правах свободного агента. К 28 годам нигериец успел поиграть в Албании, Македонии, Финляндии, Эстонии, Сербии, Украине и Казахстане. В нынешнем сезоне Чинеду оформил 12+2 в 31 матче за Астану, включая гол Зимбру в отборе Лиги конференций.

Кроме того, Карпов сообщает о возможности перехода в "Крылья" выступающего за "Ахмат" боснийца Дарко Тодоровича. Самарцы готовы выкупить 28-летнего правого защитника за 40 млн рублей. Спортсмен должен покинуть "Ахмат" этой зимой.

Еще, по информации журналиста, самарцы ведут борьбу за 21-летнего центрхава "Зенита-2" Кирилла Столбова. Еще недавно футболист должен был ехать на сборы с нижегородцами. "Цена вопроса: 10 млн руб., речь идет только о трансфере", — докладывает Карп.

Гид потребителя

Последние комментарии

андрей пугин 24 января 2025 17:16 Тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с московской "Родиной"

Самаре это не интересно.

андрей пугин 25 декабря 2024 09:03 "Акрон" на сборах сыграет с "Родиной" и "Урарту"

Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.

андрей пугин 24 декабря 2024 08:23 "Акрон" проведет сборы на берегу Персидского залива

Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.

Андрей Куропаткин 26 августа 2024 05:02 Доминик Ороз: "Меня сразу убедила концепция клуба, и я приехал сюда играть в футбол"

Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.

Анатолий Илларионов 17 июня 2024 08:10 "Акрон" и "Крылья Советов" будут играть на одном стадионе

Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.

Фото на сайте

"Крылья Советов" vs ЦСКА

"Крылья Советов" vs ЦСКА

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Матч сборных Англии - Швеции

Матч сборных Англии - Швеции

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4