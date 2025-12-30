Состав "Крыльев Советов" могут пополнить игроки "Астаны", "Ахмата", ЦСКА и "Зенита-2"

Журналист Иван Карпов опубликовал информацию о возможных изменениях в составе самарских "Крыльев Советов".

Так, по словам инсайдера, "Крылья" ведут переговоры о бесплатной аренде до конца сезона без права выкупа нападающего ЦСКА Артема Шуманского.

Также к бесплатному переходу в самарский клуб близок 28-летний нападающий "Астаны" Джеффри Чинеду. Спортсмен может пополнить команду Адиева на правах свободного агента. К 28 годам нигериец успел поиграть в Албании, Македонии, Финляндии, Эстонии, Сербии, Украине и Казахстане. В нынешнем сезоне Чинеду оформил 12+2 в 31 матче за Астану, включая гол Зимбру в отборе Лиги конференций.

Кроме того, Карпов сообщает о возможности перехода в "Крылья" выступающего за "Ахмат" боснийца Дарко Тодоровича. Самарцы готовы выкупить 28-летнего правого защитника за 40 млн рублей. Спортсмен должен покинуть "Ахмат" этой зимой.

Еще, по информации журналиста, самарцы ведут борьбу за 21-летнего центрхава "Зенита-2" Кирилла Столбова. Еще недавно футболист должен был ехать на сборы с нижегородцами. "Цена вопроса: 10 млн руб., речь идет только о трансфере", — докладывает Карп.