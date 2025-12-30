Состав "Крыльев Советов" могут пополнить игроки "Астаны", "Ахмата", ЦСКА и "Зенита-2"

Журналист Иван Карпов опубликовал информацию о возможных изменениях в составе самарских "Крыльев Советов".
Так, по словам инсайдера, "Крылья" ведут переговоры о бесплатной аренде до конца сезона без права выкупа нападающего ЦСКА Артема Шуманского.
Также к бесплатному переходу в самарский клуб близок 28-летний нападающий "Астаны" Джеффри Чинеду. Спортсмен может пополнить команду Адиева на правах свободного агента. К 28 годам нигериец успел поиграть в Албании, Македонии, Финляндии, Эстонии, Сербии, Украине и Казахстане. В нынешнем сезоне Чинеду оформил 12+2 в 31 матче за Астану, включая гол Зимбру в отборе Лиги конференций.
Кроме того, Карпов сообщает о возможности перехода в "Крылья" выступающего за "Ахмат" боснийца Дарко Тодоровича. Самарцы готовы выкупить 28-летнего правого защитника за 40 млн рублей. Спортсмен должен покинуть "Ахмат" этой зимой.
Еще, по информации журналиста, самарцы ведут борьбу за 21-летнего центрхава "Зенита-2" Кирилла Столбова. Еще недавно футболист должен был ехать на сборы с нижегородцами. "Цена вопроса: 10 млн руб., речь идет только о трансфере", — докладывает Карп.
Последние комментарии
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.