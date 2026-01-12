"Акрон" сыграет три контрольных матча в январе

На первом этапе FONBET Зимних Сборов в ОАЭ, который пройдет с 15 по 28 января в Абу-Даби, у ФК "Акрон" запланированы три контрольных матчах, сообщает пресс-служба клуба.
22 января красно-черные встретятся с ЦСКА, который после 18 туров занимает четвертое место в МИР РПЛ.
28 числа — в завершение первого этапа — "Акрон" проведет два спарринга: с московской "Родиной-2", с первого места вышедшей в Золото LEON-Второй лиги А, и самаркандским "Динамо", завершившим сезон в суперлиге Узбекистана на четвертой позиции.
Последние комментарии
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.