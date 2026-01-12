"Акрон" сыграет три контрольных матча в январе

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

На первом этапе FONBET Зимних Сборов в ОАЭ, который пройдет с 15 по 28 января в Абу-Даби, у ФК "Акрон" запланированы три контрольных матчах, сообщает пресс-служба клуба.