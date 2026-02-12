Дмитрий Иванисеня арендован "Уралом"

Полузащитник "Крыльев Советов" Дмитрий Иванисеня будет выступать за "Урал" на правах аренды до конца текущего сезона.
Украинский спортсмен выступает за "Крылья Советов" с 2021 года. За это время он провел 66 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.
Последние комментарии
Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.