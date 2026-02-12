Дмитрий Иванисеня арендован "Уралом"

Полузащитник "Крыльев Советов" Дмитрий Иванисеня будет выступать за "Урал" на правах аренды до конца текущего сезона.

Украинский спортсмен выступает за "Крылья Советов" с 2021 года. За это время он провел 66 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.