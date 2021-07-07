"Крылья Советов" подписали Дмитрия Иванисеня

27-летний полузащитник Дмитрий Иванисеня перешел в "Крылья Советов".

Соглашение с украинским игроком рассчитано на три года. Последним клубом футболиста была луганская "Заря", в составе которого он дважды становился бронзовым призером чемпионата.

В минувшем сезоне УПЛ он провел провел 21 матч, забил пять мячей и отдал две голевые передачи. Вызывался в сборную Украины. Ранее выступал за "Динамо" из Тбилиси, где по итогам стал вице-чемпионом Грузии. Иванисеня провел 14 игр в Лиге Европы, забил один гол и отметился результативной передачей.

За самарцев Дмитрий Иванисеня будет выступать под номером 21.

Дмитрий Иванисеня стал вторым новичком "Крыльев" в этом межсезонье. Ранее контракт с клубом подписал полузащитник Данил Липовой.