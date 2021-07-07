"Крылья Советов" подписали Дмитрия Иванисеня

27-летний полузащитник Дмитрий Иванисеня перешел в "Крылья Советов".
Соглашение с украинским игроком рассчитано на три года. Последним клубом футболиста была луганская "Заря", в составе которого он дважды становился бронзовым призером чемпионата.
В минувшем сезоне УПЛ он провел провел 21 матч, забил пять мячей и отдал две голевые передачи. Вызывался в сборную Украины. Ранее выступал за "Динамо" из Тбилиси, где по итогам стал вице-чемпионом Грузии. Иванисеня провел 14 игр в Лиге Европы, забил один гол и отметился результативной передачей.
За самарцев Дмитрий Иванисеня будет выступать под номером 21.
Дмитрий Иванисеня стал вторым новичком "Крыльев" в этом межсезонье. Ранее контракт с клубом подписал полузащитник Данил Липовой.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?