"Крылья Советов" подписали полузащитника Данилу Липового

Самарские "Крылья Советов" подписали контракт с первым новичком этого межсезонья - им стал полузащитник Данил Липовой, сообщает сайт клуба. Контракт с футболистом заключен сроком на три года. Он будет выступать под 13 номером.

"Я очень рад присоединиться к команде и начать тренироваться с начала сборов. Это безумно важно было для меня. Коллектив и парни очень хорошо приняли. Некоторых ребят знаю, мы вместе играли в сборной. Это Горшков, Цыпченко, Ломаев", - комментирует игрок.

Он также рассказал, что когда узнал о предложении из Самары, согласился не раздумывая.

"В этом городе я начинал свою карьеру. Общаюсь с Сергеем Викторовичем Белоусовым, это мой первый тренер, и с Алексеем Анюковым. Мои родители живут в Кинеле", - приводит его слова клубный сайт.

Липовой выступал за молодежные "Крылья Советов", затем играл в "Динамо", "Оренбурге" и "Химках".