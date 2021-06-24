"Крылья Советов" подписали полузащитника Данилу Липового

Самарские "Крылья Советов" подписали контракт с первым новичком этого межсезонья - им стал полузащитник Данил Липовой, сообщает сайт клуба. Контракт с футболистом заключен сроком на три года. Он будет выступать под 13 номером.
"Я очень рад присоединиться к команде и начать тренироваться с начала сборов. Это безумно важно было для меня. Коллектив и парни очень хорошо приняли. Некоторых ребят знаю, мы вместе играли в сборной. Это Горшков, Цыпченко, Ломаев", - комментирует игрок.
Он также рассказал, что когда узнал о предложении из Самары, согласился не раздумывая.
"В этом городе я начинал свою карьеру. Общаюсь с Сергеем Викторовичем Белоусовым, это мой первый тренер, и с Алексеем Анюковым. Мои родители живут в Кинеле", - приводит его слова клубный сайт.
Липовой выступал за молодежные "Крылья Советов", затем играл в "Динамо", "Оренбурге" и "Химках".
Последние комментарии
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?
Дмитрий Анатольевич мягко говоря лукавит, особенно про выделение 25 000 000, 00 руб. на ремонт поля 3 недели назад. В 2013 году сумма поддержки была 135 000 000,00 руб. А цены растут..... Такому многоуважаемому изданию, прежде чем печатать такую информацию, следовало бы провести журналистское расследование, тем более всю информацию можно найти в достоверных источниках.
С возвращением, Команда!
Дима, ПРИВЕТ))