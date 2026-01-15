"Акрон" подписал полузащитника Кевина Аревало

"Акрон" подписал вингера уругвайского "Монтевидео Сити": первым новичком команды в зимнее трансферное окно стал 19-летний крайний полузащитник Кевин Аревало.
В августе 2025 г. Кевин дебютировал в элитном дивизионе Уругвая и уже успел отметиться четырьмя голами и двумя голевыми передачами в 15 играх Клаусуры.
"Кевин Аревало — правоногий вингер, чаще играющий на левом фланге. Его ключевые качества: взрывная стартовая скорость, нацеленность на ворота, качественные подача и удар. Кевин был отмечен спортивным отделом еще прошлым летом, но ввиду различных причин сделку получилось осуществить только сейчас", — прокомментировал подписание шеф-скаут Алексей Буртовой.
Аревало уже прибыл в расположение тольяттинской команды и готов начать подготовку к весенней части МИР РПЛ в Абу-Даби. Вингер выбрал себе 10-й игровой номер.
Последние комментарии
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.