16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Акрон" откроет выставку матчевых постеров на "Станкозаводе" "Акрон" переиграл "Родину-2" — 2:0 Болельщики "Крыльев Советов" начали скидываться на оплату долга клуба "Крылья Советов" намерены погасить долг перед "РТ-Капитал" до 3 февраля "Акрон" уступил ЦСКА в первом контрольном матче 2026 года - 1:3

Футбол Спорт

"Акрон" откроет выставку матчевых постеров на "Станкозаводе"

САМАРА. 28 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 56
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В субботу, 31 января, в центре труда и отдыха "Станкозавод" (пространство "Цех", ул. Куйбышева, 128) пройдет выставка работ российских иллюстраторов, переосмысливших футбол через призму собственного стиля в 2025 году.

В день открытия с 15:00 до 18:00 пройдет лекторий (31 января вход только по регистрации) от спикеров: 

Полина Дрожжина, руководитель спецпроектов "Акрона", расскажет о проектах клуба за пределами футбольного поля и о том, как любой творческий человек может посотрудничать с клубом;

Леонид Копылов, научный сотрудник Музея Модерна, автор паблика "Старой Самары последний сон" проведет лекцию "Голъ: лекция о спорте в дореволюционной Самаре";

Юлия Завтур, иллюстратор и художница, расскажет, как сотрудничать с брендами и заказчиками так, будто делаешь графику для себя.

Выставка продлится до 26 апреля включительно, а зарегистрироваться можно по ссылке.

Гид потребителя

Последние комментарии

Ишкирда Пиздундаева 25 января 2026 00:52 Тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с московской "Родиной"

Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.

андрей пугин 24 января 2025 17:16 Тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с московской "Родиной"

Самаре это не интересно.

андрей пугин 25 декабря 2024 09:03 "Акрон" на сборах сыграет с "Родиной" и "Урарту"

Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.

андрей пугин 24 декабря 2024 08:23 "Акрон" проведет сборы на берегу Персидского залива

Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.

Андрей Куропаткин 26 августа 2024 05:02 Доминик Ороз: "Меня сразу убедила концепция клуба, и я приехал сюда играть в футбол"

Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.

Фото на сайте

"Крылья Советов" vs ЦСКА

"Крылья Советов" vs ЦСКА

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Матч сборных Англии - Швеции

Матч сборных Англии - Швеции

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1