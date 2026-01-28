"Акрон" откроет выставку матчевых постеров на "Станкозаводе"

В субботу, 31 января, в центре труда и отдыха "Станкозавод" (пространство "Цех", ул. Куйбышева, 128) пройдет выставка работ российских иллюстраторов, переосмысливших футбол через призму собственного стиля в 2025 году.

В день открытия с 15:00 до 18:00 пройдет лекторий (31 января вход только по регистрации) от спикеров:

Полина Дрожжина, руководитель спецпроектов "Акрона", расскажет о проектах клуба за пределами футбольного поля и о том, как любой творческий человек может посотрудничать с клубом;

Леонид Копылов, научный сотрудник Музея Модерна, автор паблика "Старой Самары последний сон" проведет лекцию "Голъ: лекция о спорте в дореволюционной Самаре";

Юлия Завтур, иллюстратор и художница, расскажет, как сотрудничать с брендами и заказчиками так, будто делаешь графику для себя.

Выставка продлится до 26 апреля включительно, а зарегистрироваться можно по ссылке.