Магомед Адиев: "Голы повлияли на нашу уверенность во втором тайме"

После победы над махачкалинским "Динамо" (2:0) главный тренер "Крыльев Советов" Магомед Адиев поздравил всех женщин с 8 Марта и поделился эмоциями от матча.

"В такой день хотелось бы поздравить всех наших женщин, мам, сестер, бабушек, жен и подруг. Это большой праздник, поэтому давайте всех девушек поздравим, чтобы вы всегда нас мотивировали на что-то большее, чтобы рядом с мужчинами женщины становились все ярче и счастливее.

По игре, думаю, что первый тайм выдался довольно-таки неплохим в нашем исполнении. В плане организации понятно, что голы повлияли на нашу дальнейшую уверенность во втором тайме. Чуть-чуть мы игру откатили, понимая, что "Динамо" будет уже атаковать, и чем ближе к концу матча, тем большими силами гости пойдут в атаку. Поэтому мы свои быстрые выходы ждали, они у нас были, но, к сожалению, во втором тайме нам не удалось забить", — сказал тренер зелено-бело-синих.