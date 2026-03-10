16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Магомед Адиев: "Голы повлияли на нашу уверенность во втором тайме" "Акрон" не смог удержать ничью со "Спартаком" — 3:4 "Крылья Советов" обыграли махачкалинское "Динамо" — 2:0 Спортивным директором ФК "Акрон" стал Алексей Буртовой "Крылья Советов" выиграли у "Оренбурга" - 2:0

Футбол Спорт

Магомед Адиев: "Голы повлияли на нашу уверенность во втором тайме"

САМАРА. 10 МАРТА ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 48
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

После победы над махачкалинским "Динамо" (2:0) главный тренер "Крыльев Советов" Магомед Адиев поздравил всех женщин с 8 Марта и поделился эмоциями от матча.

"В такой день хотелось бы поздравить всех наших женщин, мам, сестер, бабушек, жен и подруг. Это большой праздник, поэтому давайте всех девушек поздравим, чтобы вы всегда нас мотивировали на что-то большее, чтобы рядом с мужчинами женщины становились все ярче и счастливее.

По игре, думаю, что первый тайм выдался довольно-таки неплохим в нашем исполнении. В плане организации понятно, что голы повлияли на нашу дальнейшую уверенность во втором тайме. Чуть-чуть мы игру откатили, понимая, что "Динамо" будет уже атаковать, и чем ближе к концу матча, тем большими силами гости пойдут в атаку. Поэтому мы свои быстрые выходы ждали, они у нас были, но, к сожалению, во втором тайме нам не удалось забить", — сказал тренер зелено-бело-синих.

Гид потребителя

Последние комментарии

Ишкирда Пиздундаева 25 января 2026 00:52 Тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с московской "Родиной"

Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.

андрей пугин 24 января 2025 17:16 Тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с московской "Родиной"

Самаре это не интересно.

андрей пугин 25 декабря 2024 09:03 "Акрон" на сборах сыграет с "Родиной" и "Урарту"

Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.

андрей пугин 24 декабря 2024 08:23 "Акрон" проведет сборы на берегу Персидского залива

Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.

Андрей Куропаткин 26 августа 2024 05:02 Доминик Ороз: "Меня сразу убедила концепция клуба, и я приехал сюда играть в футбол"

Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.

Фото на сайте

"Крылья Советов" vs ЦСКА

"Крылья Советов" vs ЦСКА

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Матч сборных Англии - Швеции

Матч сборных Англии - Швеции

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5