На матче "Крыльев" с "КАМАЗом" произошла массовая драка

В понедельник, 9 февраля, в рамках "FONBET Зимние Сборы" "Крылья Советов" встречались с "КАМАЗом".

На 30 минуте челнинцы заработали пенальти, к одиннадцатиметровому подошел Султонов, удар парировал Песьяков, но первым на добивании был Давыдов и он открыл счет в матче — 0:1.

Спустя 4 минуты красную карточку получил Доминик Ороз и самарцы доигрывали матч вдесятером. На 43 минуте игра была остановлена, Рассказов толкнул Ревазова, между футболистами произошла перепалка, Николай развернулся и ударил головой нападающего челнинцев и началась массовая драка. Стороны приняли решение не доигрывать матч.

Председатель Совета директоров ПФК "Крылья Советов" Дмитрий Яковлев прокомментировал ситуацию: "Футбол всегда должен оставаться на первом месте. Я давно работаю в спорте и всегда выступаю за соблюдение спортивных принципов, осуждаю подобное поведение. Хочется принести извинения всем любителям футбола, мы обязательно разберемся в произошедшем и применим все необходимые дисциплинарные наказания".