"Крылья Советов" хотят арендовать полузащитника "Локомотива" Данилу Годяева

"Крылья Советов" планируют взять в аренду полузащитника "Локомотива" Данилу Годяева с правом выкупа, сообщает championat.ru со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Однако пока московский клуб не отпускает полузащитника из-за неопределенности по Дмитрию Баринову, по которому ведет переговоры ЦСКА, чтобы купить капитана "Локомотива" уже зимой.
Даниле 21 год, в нынешнем сезоне он провел пять матчей за первую команду "Локомотива", не отметившись результативными действиями.
