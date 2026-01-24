Болельщики "Крыльев Советов" начали скидываться на оплату долга клуба

Болельщики самарского футбольного "Крыльев Советов" решили помочь клубу с оплатой долга. Сообщения об этом появились в соцсетях.
Напомним, накануне ООО "РТ-Капитал", являющееся структурой Ростеха, уведомило ФК "Крылья Советов" о намерении признать клуб банкротом. Ранее суд обязал клуб выплатить компании 923 млн руб. долга по кредиту 2011 г. от Новикомбанка. Недавно "РТ-Капитал" подал новый иск — на 146 млн рублей.
"Крылья" уже погасили 535 млн руб. из долга. Председатель совета директоров самарского клуба Дмитрий Яковлев заявил, что долги перед "РТ-Капитал" планируют закрыть до 3 февраля.
Также появлялась информация, что РФС наложил на "Крылья" трансферный бан.
В итоге неравнодушные болельщики начали сами отправлять различные суммы в счет задолженности на официальном сайте судебных приставов.
Последние комментарии
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.