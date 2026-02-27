16+
Глава Счетной палаты: "Размеры выплат в "Крыльях Советов" были необоснованны" "Крылья Советов" с минимальным счетом уступили "Балтике" Аргентинец Гонсало Рекена перешел в "Крылья Советов" "Крылья Советов" переиграли "Челябинск" - 3:2 "Балтика" интересуется защитником "Крыльев Советов" Николаем Рассказовым

Футбол Спорт

Глава Счетной палаты: "Размеры выплат в "Крыльях Советов" были необоснованны"

САМАРА. 27 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Футбольный клуб "Крылья Советов" имел возможность гасить долги, однако вместо этого доходы направлялись на выплаты посредникам и увеличение заработных плат. Об этом в интервью Волга Ньюс рассказала председатель Счетной палаты Самарской области Ольга Крикова.

Фото: Александра Белова

Ведомство в 2025 г. проводило проверку "отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности" ФК "Крылья Советов" за 2020-2025 годы. В июле на сайте Сайте палаты был выложен краткий отчет по ее итогам. Тогда сообщалось, что аудиторы установили признаки неэффективного финансового управления, нарушения бюджетного законодательства и общих требований к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам, а также незаконное привлечение мигранта к трудовой деятельности. Подробности не раскрывались. 

Как отметила Ольга Крикова в интервью, по мнению Счетной палаты, клуб не правильно распределял доходы и не пытался гасить долги.

"При проверке были установлены признаки неэффективного финансового управления. Это уже не секрет, и все заинтересованные жители области видели, какие меры были приняты новым руководством клуба для погашения очень старых долгов. По нашему мнению, у клуба были финансовые возможности для того, чтобы делать это своевременно. В проверяемые нами периоды доходы клуба росли и одновременно сильно выросли расходы. Вместо того, чтобы направить деньги на погашение долгов, они направлялись на увеличение заработной платы, на оплату услуг не агентов даже, а посредников. На наш взгляд, размеры этих выплат были необоснованны", - заявила глава Счетной палаты.

Напомним, в прошлом году развернулся судебный процесс из-за крупного долга "Крыльев" структурам "Ростеха". "РТ-Капитал" потребовал в арбитраже вернуть 923,4 млн рублей. Это обязательства по кредиту в 979 млн руб., выданному клубу "Новикомбанком" еще в 2011 году. Долг в итоге был погашен в начале февраля 2026 года.

