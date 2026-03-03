В Самарской области объявлен желтый уровень опасности из-за тумана

В Самарской области вечером 3 марта ожидается сильный туман. Предупреждение распространило региональное управление МЧС.

"Объявлен желтый уровень опасности. В ближайший час местами в Самарской области ожидается туман при видимости 500 м и менее, с сохранением до конца дня и ночью 04.03.2026", - такую консультацию в МЧС получили от Приволжского УГМС.

В ведомстве просят водителей избегать внезапных маневров, не ориентироваться на впереди идущий автомобиль и не приближаться к водителю "ведущей" машины, потому что он может внезапно затормозить, остановиться или свернуть, увеличив скорость.