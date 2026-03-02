16+
Общество

В Самарской области ожидается метель

САМАРА. 2 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
В Самарской области объявлен желтый уровень опасности. Ночью 3 марта на севере региона ожидается сильный мокрый снег, метель, при ухудшении видимости до 500-1000 метров, местами усиление юго-западного ветра, порывы 15-18 м/с, сообщает ФГБУ "Приволжское УГМС".

МЧС России напоминает:

— не укрывайся и не паркуй автотранспорт под деревьями и шаткими конструкциями;
— проверь тягу в дымовых и вентиляционных каналах при использовании газа;
— будь внимателен и осторожен на дорогах;
— избегай внезапных маневров: обгонов, перестроений, опережений;
— не ориентируйся на впереди идущий автомобиль;
— соблюдай правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.

