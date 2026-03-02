16+
Туризм Общество

Самарский стартап Go Vanlife: революция в автопутешествиях и развитие внутреннего туризма

САМАРА. 2 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Приложение Go Vanlife, разработанное самарским предпринимателем Павлом Слесаревым, стремительно завоевывает популярность среди любителей автопутешествий в России и СНГ. Проект, стартовавший в 2018 году, превратился в полноценную социальную сеть и инструмент для планирования поездок, объединяя более 3000 активных пользователей ежедневно.

Фото: предоставлено спикером
скрин с презентации

Павел Слесарев — предприниматель не первый десяток лет и страстный автопутешественник. Go Vanlife он создал, стремясь заполнить нишу на российском рынке.

"Мы создали его по запросу сообщества владельцев автодомов и кемперов, так как в России не было ничего подобного", — комментирует Павел.

В отличие от зарубежных аналогов, таких как Park4Night, функционал Go Vanlife значительно шире и ориентирован не только на поиск мест для ночлега, но и на решение широкого спектра задач в пути.
Приложение предлагает обширную карту с более чем 20 тыс. локациями, отмеченными сервисными иконками. Каждая карточка места содержит детальную информацию: возможность проложить маршрут, отзывы и фотографии путешественников, прогноз погоды, а также данные о более чем 100 параметрах и сервисах, таких как мойки для автодомов, шиномонтаж, прокат оборудования, места для рыбалки, охоты, пляжи, спортивные площадки и многое другое. Внутри приложения также функционирует лента новостей, где пользователи делятся находками, фотографиями и лайфхаками, создавая "живую карту впечатлений".

Go Vanlife — это не только навигационный инструмент, но и полноценная социальная сеть. Пользователи могут отслеживать местоположение друг друга (с возможностью настройки приватности), знакомиться, создавать тематические группы по интересам (путешествия с детьми, животными, поиск компаний) и вести активное общение.

скрин с презентации

Проект получил широкое признание сообщества автопутешественников, которое активно участвует в его развитии. Пользователи не только делятся своим опытом, но и помогают поддерживать актуальность информации через систему верификации отметок. За достоверную информацию и помощь в актуализации данных пользователи получают GO-баллы, которые затем можно обменять на призы от партнеров.

Стартап Павла Слесарева также активно сотрудничает с министерством туризма РФ и профильными органами в регионах. Благодаря большому охвату пользователей, приложение способно направлять туристические потоки по новым маршрутам, открывая для путешественников живописные и малоизвестные места, а также поддерживая малый бизнес в этих локациях.

скрин с презентации

Павел особо выделяет туристический потенциал Самарской области, предлагая маршруты по Жигулевским горам, прибрежной полосе и агротуристическим хозяйствам Ставропольского района. За последние два года интерес к внутреннему автотуризму в Самарской области вырос почти на 40%, что значительно превышает показатели соседних областей.

В ближайшем будущем функционал Go Vanlife пополнится новыми картами с высотами, низинами, пешими и веломаршрутами. Планируется запуск платных и бесплатных маршрутов-туров, возможность самостоятельного создания и монетизации маршрутов пользователями, а также развитие геймификации и функционала для путешественников с животными.

