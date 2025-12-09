16+
Самарская область стала победителем туристической премии Russian Traveler Awards 2025

САМАРА. 9 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Самарский Центр труда и отдыха "Станкозавод" стал победителем национальной туристической премии Russian Traveler Awards 2025 в номинации "Культурно-досуговое общественное пространство".

Премия Russian Traveler Awards посвящена главным туристическим возможностям России: от отелей и курортов до национальных блюд и экомаршрутов. Победителей определяют путем открытого голосования и анализа экспертного жюри, куда входят представители Министерства экономики, Государственной Думы, ведущие тревел-эксперты, журналисты и блогеры.  

В 2025 г. за престижное звание боролись более 500 проектов из 50 регионов РФ и стран СНГ. В голосовании, которое продлилось несколько месяцев, приняли участие свыше миллиона человек.

Центр труда и отдыха "Станкозавод" отличается уникальным сочетанием индустриального наследия и современных форматов досуга. Здесь расположены художественные галереи, мастерские ремесленников, кафе и рестораны с местной кухней, концертные площадки и пространства для занятий спортом.

"Победа в престижной премии подтверждает высокий потенциал Самарской области как места для развития культурных проектов и активного привлечения туристов", — прокомментировала министр туризма Самарской области Екатерина Матвеева.

Проведение подобных конкурсов соответствует целям национального проекта "Туризм и гостеприимство", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.

