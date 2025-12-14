16+
Туризм Общество

Самарская область получила шесть наград во Всероссийском конкурсе "Туристический сувенир"

САМАРА. 14 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В рамках Международной туристической выставки-форума "Интурмаркет. Зима" состоялся финал Всероссийского конкурса "Туристический сувенир". В этом году на победу претендовало более трех тысяч авторов и производителей сувенирной продукции из 79 регионов страны. Самарская область заняла Гран-при, 4 первых и 1 второе место в этом знаковом конкурсе.

В номинации Этнографический сувенир, VIP (от 3000 руб) получил Гран-при Султанов Марс Зимнурович с Башкирскими меховыми шапками Бурек.

В номинации "Линейка туристических сувениров города" заняла 1 место Кузнецова Яна Агзамовна с платком фешн-сувенир "Самара CORE".

В номинации "Идея туристического сувенира, средняя ценовая категория (до 400)" заняла 1 место Индиго-Принт дизайнер компании Косоурова Ольга со Звездой Самарской.

В номинации "Сувенир города, Эконом-класс (от 1000 до 3000 руб.)" заняла 1 место Индиго-Принт дизайнер компании Косоурова Ольга с полотенцем "Как на море, только Волга!" Самара.

В номинации "Гастрономический сувенир (еда), высокая ценовая категория (от 1000 до 3000 руб.)" заняла 1 место "Фабрика авторского шоколада" с набором из 4-х шоколадок с видами Самары.

В номинации "Гастрономический сувенир (еда), VIP (от 3000 руб.)" занял 2 место Смоляков Владимир Анатольевич с набором фермерских сладостей Самарской губернии.

Андрей Куропаткин 04 декабря 2024 07:26 Новогодние праздники в Самарской области: куда отправиться за впечатлениями?

Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:01 Реализацию туристических проектов в Самарской области обсудили в Туризм.РФ

Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...

Валентина Андреева 17 июля 2018 12:04 За чем ехать в Казань, Свияжск и Болгар?

Стоимость тура 4 дня / 3 ночи — от 25 990 рублей... Какая милота, всего-то денежек)))) чтобы путешествовать по нашей Родине, надо быть оч.состоятельным человеком....

