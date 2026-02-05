Более трех миллионов туристов отдохнули в Самарской области в 2025 году

Туристический поток в Самарскую область в 2025 г. по данным мобильных операторов составил около 3,2 млн человек. При этом согласно данным Федеральной службы статистики воспользовались услугами коллективных средств размещения 1,4 млн человек.

Ежегодный рост туристического потока во многом результат активного участия Самарской области в мероприятиях национального проекта "Туризм и гостеприимство", реализуемого по решению президента Российской Федерации Владимира Путина.

Большинство гостей прибывали в Самарскую область на автомобильном транспорте — порядка 60%. Средняя продолжительность визита туристов в регионе составляла от 1 до 2 дней.

Чаще всего наш регион посещали гости из Республики Татарстан, Москвы и Московской области, Республики Башкортостан, Ульяновской, Оренбургской и Саратовской областей, а также жители стран СНГ (Казахстан, Беларусь, Узбекистан) и Китайской Народной Республики.

Основные точки посещения — Самара и Тольятти, Волжский, Красноярский, Ставропольский, Сызранский и Сергиевский районы Самарской области.

"Наши приоритетные задачи — привлечь больше туристов и увеличить продолжительность их пребывания в регионе, за счет развития современной туристической инфраструктуры и организации ярких событийных мероприятий. Благодаря реализации мероприятий национального проекта "Туризм и гостеприимство", мы создаем благоприятные условия для приема туристов в Самарской области. Для нас важно обеспечить высокий уровень сервиса и комфорта каждому гостю, и мы продолжим эту работу", — рассказала врио министра туризма Самарской области Екатерина Матвеева.