Более трех миллионов туристов отдохнули в Самарской области в 2025 году Первый научно-популярный маршрут "Крылья науки" стартовал в Самарской области На железнодорожном вокзале Самары откроют капсульный отель В Страховом Доме ВСК подвели итоги туристического сезона 2025 года — антирейтинг "опасных" стран возглавил Таиланд ВТБ и OneTwoTrip выяснили, куда россияне поедут отдыхать на Новый год

Более трех миллионов туристов отдохнули в Самарской области в 2025 году

САМАРА. 5 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Туристический поток в Самарскую область в 2025 г. по данным мобильных операторов составил около 3,2 млн человек. При этом согласно данным Федеральной службы статистики воспользовались услугами коллективных средств размещения 1,4 млн человек.

Фото: Министерство туризма СО

Ежегодный рост туристического потока во многом результат активного участия Самарской области в мероприятиях национального проекта "Туризм и гостеприимство", реализуемого по решению президента Российской Федерации Владимира Путина.

Большинство гостей прибывали в Самарскую область на автомобильном транспорте — порядка 60%. Средняя продолжительность визита туристов в регионе составляла от 1 до 2 дней.

Чаще всего наш регион посещали гости из Республики Татарстан, Москвы и Московской области, Республики Башкортостан, Ульяновской, Оренбургской и Саратовской областей, а также жители стран СНГ (Казахстан, Беларусь, Узбекистан) и Китайской Народной Республики.

Основные точки посещения — Самара и Тольятти, Волжский, Красноярский, Ставропольский, Сызранский и Сергиевский районы Самарской области.

"Наши приоритетные задачи — привлечь больше туристов и увеличить продолжительность их пребывания в регионе, за счет развития современной туристической инфраструктуры и организации ярких событийных мероприятий. Благодаря реализации мероприятий национального проекта "Туризм и гостеприимство", мы создаем благоприятные условия для приема туристов в Самарской области. Для нас важно обеспечить высокий уровень сервиса и комфорта каждому гостю, и мы продолжим эту работу", — рассказала врио министра туризма Самарской области Екатерина Матвеева.

Андрей Куропаткин 04 декабря 2024 07:26 Новогодние праздники в Самарской области: куда отправиться за впечатлениями?

Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:01 Реализацию туристических проектов в Самарской области обсудили в Туризм.РФ

Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...

Валентина Андреева 17 июля 2018 12:04 За чем ехать в Казань, Свияжск и Болгар?

Стоимость тура 4 дня / 3 ночи — от 25 990 рублей... Какая милота, всего-то денежек)))) чтобы путешествовать по нашей Родине, надо быть оч.состоятельным человеком....

Зачем лететь в Батуми в 2025 году: личный опыт по горным путешествиям и выбору хачапури по-аджарски

Зачем лететь в Батуми в 2025 году: личный опыт по горным путешествиям и выбору хачапури по-аджарски

Основатели проекта "Путь реки" рассказали, как строят туристические тропы

Основатели проекта "Путь реки" рассказали, как строят туристические тропы

Где провести новогодние праздники? Показываем фото ярких локаций в Самарской области

Где провести новогодние праздники? Показываем фото ярких локаций в Самарской области

