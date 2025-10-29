В Самарской области продолжается развитие экологического туризма

Министерством туризма Самарской области провело конкурсный отбор проектов, направленных на развитие экологического туризма, в том числе мероприятий по экологическому просвещению и созданию условий для регулируемого туризма и отдыха на их территории национальных парков региона.

Победителем стал Национальный парк "Бузулукский бор" в Борском районе с проектом по созданию комфортной туристской инфраструктуры экопарка "Сказочный борок".

Проект ориентирован на привлечение большего числа гостей и улучшение уровня сервиса. Для этого запланирована установка новых инфраструктурных объектов: визит-центра площадью около 80 кв. м, где посетители смогут ознакомиться с информацией о национальном парке и принять участие в мероприятиях, и двух гостевых домов площадью около 13 кв. м каждый, оснащенных необходимыми удобствами для комфортного пребывания круглый год.

"Развитие экологического туризма — одно из приоритетных направлений нашего региона. Проект экопарка "Сказочный борок" станет примером бережного отношения к природе и обеспечит комфортные условия для жителей и гостей региона. Мы стремимся сделать нашу область привлекательной для туристов, сохраняя уникальные природные богатства и создавая инфраструктуру, соответствующую высоким стандартам качества", — рассказала министр туризма Самарской области Екатерина Матвеева.

Развитие туризма в регионе осуществляется в рамках национального проекта "Туризм и гостеприимство", инициированного президентом России Владимиром Путиным. Разнообразные форматы путешествий по Самарской области — от семейных выходных до активного отдыха для любителей острых ощущений — представлены на Национальном туристическом портале Путешествуем.рф.