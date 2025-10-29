16+
Туризм Общество

В Самарской области продолжается развитие экологического туризма

САМАРА. 29 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Министерством туризма Самарской области провело конкурсный отбор проектов, направленных на развитие экологического туризма, в том числе мероприятий по экологическому просвещению и созданию условий для регулируемого туризма и отдыха на их территории национальных парков региона.

Фото: Министерство туризма СО

Победителем стал Национальный парк "Бузулукский бор" в Борском районе с проектом по созданию комфортной туристской инфраструктуры экопарка "Сказочный борок".

Проект ориентирован на привлечение большего числа гостей и улучшение уровня сервиса. Для этого запланирована установка новых инфраструктурных объектов: визит-центра площадью около 80 кв. м, где посетители смогут ознакомиться с информацией о национальном парке и принять участие в мероприятиях, и двух гостевых домов площадью около 13 кв. м каждый, оснащенных необходимыми удобствами для комфортного пребывания круглый год.

"Развитие экологического туризма — одно из приоритетных направлений нашего региона. Проект экопарка "Сказочный борок" станет примером бережного отношения к природе и обеспечит комфортные условия для жителей и гостей региона. Мы стремимся сделать нашу область привлекательной для туристов, сохраняя уникальные природные богатства и создавая инфраструктуру, соответствующую высоким стандартам качества", — рассказала министр туризма Самарской области Екатерина Матвеева.

Развитие туризма в регионе осуществляется в рамках национального проекта "Туризм и гостеприимство", инициированного президентом России Владимиром Путиным. Разнообразные форматы путешествий по Самарской области — от семейных выходных до активного отдыха для любителей острых ощущений — представлены на Национальном туристическом портале Путешествуем.рф

Последние комментарии

Андрей Куропаткин 04 декабря 2024 07:26 Новогодние праздники в Самарской области: куда отправиться за впечатлениями?

Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:01 Реализацию туристических проектов в Самарской области обсудили в Туризм.РФ

Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...

Валентина Андреева 17 июля 2018 12:04 За чем ехать в Казань, Свияжск и Болгар?

Стоимость тура 4 дня / 3 ночи — от 25 990 рублей... Какая милота, всего-то денежек)))) чтобы путешествовать по нашей Родине, надо быть оч.состоятельным человеком....

Зачем лететь в Батуми в 2025 году: личный опыт по горным путешествиям и выбору хачапури по-аджарски

Зачем лететь в Батуми в 2025 году: личный опыт по горным путешествиям и выбору хачапури по-аджарски

Основатели проекта "Путь реки" рассказали, как строят туристические тропы

Основатели проекта "Путь реки" рассказали, как строят туристические тропы

Где провести новогодние праздники? Показываем фото ярких локаций в Самарской области

Где провести новогодние праздники? Показываем фото ярких локаций в Самарской области

