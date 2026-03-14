По факту ДТП с девочкой-подростком в Самаре организована доследственная проверка

В Самаре организована доследственная проверка по факту ДТП с участием 15-летней девочки-подростка, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
Напомним, 13 марта в Октябрьском районе Самары на пересечении улиц Николая Панова и Мичурина водитель автомобиля Hyundai Tucson совершил наезд на несовершеннолетнюю, переходящую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
По поручению руководителя следственного управления СК России по Самарской области Павла Олейника организована доследственная проверка, выясняются обстоятельства происшествия, устанавливается категория нарушений правил дорожного движения, допущенных участниками дорожно-транспортного происшествия.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!