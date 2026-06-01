Уроженка Жигулевска, 23-я ракетка мира Диана Шнайдер вышла в четвертьфинал "Ролан Гаррос" — 2026, обыграв в 1/8 финала американку Мэдисон Киз, занимающую в мировом рейтинге 19-е место, пишет championat.com.
Встреча соперниц продолжалась 1 час 46 минут и завершилась со счетом 6:3, 3:6, 6:0.
По ходу матча Киз сделала два эйса, допустила четыре двойные ошибки и сумела реализовать 3 брейк-пойнта из 10. Шнайдер подала навылет один раз, сделала одну двойную ошибку и реализовала шесть брейк-пойнтов из семи заработанных.
В следующем круге Диана Шнайдер сразится с победительницей матча между Ариной Соболенко (Беларусь) и Наоми Осакой (Япония).
