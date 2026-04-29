Екатерина Тарасова стала бронзовым призером чемпионата России по фехтованию

В Казани продолжается розыгрыш чемпионата России по фехтованию. Завершились соревнования в личном первенстве среди женщин в дисциплине "шпага". Участвовали 159 спортсменок.

Спортсменка сборной Самарской области Екатерина Тарасова вышла в полуфинал и стала бронзовым призером турнира.

Победу впервые в карьере одержала Анастасия Рустамова из Москвы, серебро получила Кристина Ясинская из Московской области, вторая бронза - у москвички Виктории Анфиногеновой, сообщает региональный минспорт.