На улице Молодогвардейской предложили сделать пешеходную зону

Региональный минград совместно с администрацией Самары прорабатывает благоустройство улицы Ленинградской. Детали в интервью Волга Ньюс озвучила первый заместитель министра градостроительной политики, главный архитектор региона Екатерина Семенова.

Екатерина Семенова: "Новый генплан задаст векторы развития Самары" Точки роста Самары формируются под влиянием рынка строительства жилья. Однако определяющим фактором развития территорий должны быть не бизнес-задачи девелоперов, а потребности населения и ориентир на создание качественной городской среды. Такую позицию в интервью Волга Ньюс озвучила первый заместитель министра градостроительной политики, главный архитектор Самарской области Екатерина Семенова. Она рассказала, какие векторы развития города задаст новый генплан, который формируют в рамках разработки единого документа территориального планирования и градостроительного зонирования.

"Глобальных изменений там не планируется, первоочередная задача мэрии - провести работу с бизнес-сообществом, чтобы привести в порядок вывески, фасады, восстановить плиточное покрытие. В перспективе было бы хорошо продлить пешеходную зону до Волги. Возможно, не по всей ширине, но хотя бы расширить тротуары и сделать подъем более комфортным", - рассказала Екатерина Семенова.

По мнению главного архитектора региона, также перспективным выглядит организация связности пространства через улицу Молодогвардейскую, где можно расширить пешеходную часть и оборудовать парковочные карманы вдоль дороги:

"Там формируется креативный кластер, есть множество небольших ресторанчиков и другого локального бизнеса. Плюс эта улица содержит в себе следы многих эпох развития города: сначала деревянная и купеческая Самара, затем выходим на самую большую площадь Европы и видим наследие советской эпохи, в районе площади Славы спускаемся к набережной. Это будет отличный туристический маршрут".