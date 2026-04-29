На улице Молодогвардейской предложили сделать пешеходную зону

Региональный минград совместно с администрацией Самары прорабатывает благоустройство улицы Ленинградской. Детали в интервью Волга Ньюс озвучила первый заместитель министра градостроительной политики, главный архитектор региона Екатерина Семенова.

Точки роста Самары формируются под влиянием рынка строительства жилья. Однако определяющим фактором развития территорий должны быть не бизнес-задачи девелоперов, а потребности населения и ориентир на создание качественной городской среды. Такую позицию в интервью Волга Ньюс озвучила первый заместитель министра градостроительной политики, главный архитектор Самарской области Екатерина Семенова. Она рассказала, какие векторы развития города задаст новый генплан, который формируют в рамках разработки единого документа территориального планирования и градостроительного зонирования.

"Глобальных изменений там не планируется, первоочередная задача мэрии - провести работу с бизнес-сообществом, чтобы привести в порядок вывески, фасады, восстановить плиточное покрытие. В перспективе было бы хорошо продлить пешеходную зону до Волги. Возможно, не по всей ширине, но хотя бы расширить тротуары и сделать подъем более комфортным", - рассказала Екатерина Семенова.

По мнению главного архитектора региона, также перспективным выглядит организация связности пространства через улицу Молодогвардейскую, где можно расширить пешеходную часть и оборудовать парковочные карманы вдоль дороги:

"Там формируется креативный кластер, есть множество небольших ресторанчиков и другого локального бизнеса. Плюс эта улица содержит в себе следы многих эпох развития города: сначала деревянная и купеческая Самара, затем выходим на самую большую площадь Европы и видим наследие советской эпохи, в районе площади Славы спускаемся к набережной. Это будет отличный туристический маршрут".

Как выращивают цветы для озеленения Самары

