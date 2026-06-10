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ЖКХ и благоустройство Общество

Должникам направлено 25 тысяч предупреждений о последствиях неуплаты за газ

САМАРА. 10 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Газпром межрегионгаз Самара" продолжает системное информирование абонентов о наличии задолженности за потреблённый газ и возможных санкциях. В рамках действующего законодательства и условий договора поставки газа компания заблаговременно уведомляет потребителей, имеющих долг за период более 2 месяцев, посредством электронной почты и заказных писем.

Фото: предоставлено ООО "Газпром межрегионгаз Самара"

С начала года потребителям газа направлено порядка 25 тысяч напоминаний о погашении задолженности и риске приостановки газоснабжения в случае непогашения долга на основании пп. 45, 46 Правил поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 21.07.2008 № 549.

Цель профилактических мер — предупредить накопления абонентами значительных долгов, начисления пеней и избежать ограничений оказания услуг. Своевременное погашение задолженности позволит избежать в том числе и дополнительных расходов, связанных с отключением и последующим подключением газового оборудования силами газораспределительной компании.

В 2026 году из списка крупных должников по завершении отопительного сезона отключено более 700 квартир и частных домовладений.

Для получения информации о начислениях и способах оплаты абоненты могут воспользоваться следующими каналами связи:

  • личный кабинет мойгаз.смородина.онлайн или мобильное приложение "Мой ГАЗ"
  • телефон Единой справочной службы 88002010404
  • офисы обслуживания клиентов https://samararegiongaz.ru/about/divisions/

О порядке работы с абонентами, накопившими задолженность, информация размещена на официальном сайте компании по ссылке.

Срок оплаты газа — до 15 числа ежемесячно.

Гид потребителя

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