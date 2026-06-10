Должникам направлено 25 тысяч предупреждений о последствиях неуплаты за газ

"Газпром межрегионгаз Самара" продолжает системное информирование абонентов о наличии задолженности за потреблённый газ и возможных санкциях. В рамках действующего законодательства и условий договора поставки газа компания заблаговременно уведомляет потребителей, имеющих долг за период более 2 месяцев, посредством электронной почты и заказных писем.
С начала года потребителям газа направлено порядка 25 тысяч напоминаний о погашении задолженности и риске приостановки газоснабжения в случае непогашения долга на основании пп. 45, 46 Правил поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 21.07.2008 № 549.
Цель профилактических мер — предупредить накопления абонентами значительных долгов, начисления пеней и избежать ограничений оказания услуг. Своевременное погашение задолженности позволит избежать в том числе и дополнительных расходов, связанных с отключением и последующим подключением газового оборудования силами газораспределительной компании.
В 2026 году из списка крупных должников по завершении отопительного сезона отключено более 700 квартир и частных домовладений.
Для получения информации о начислениях и способах оплаты абоненты могут воспользоваться следующими каналами связи:
- личный кабинет мойгаз.смородина.онлайн или мобильное приложение "Мой ГАЗ"
- телефон Единой справочной службы 88002010404
- офисы обслуживания клиентов https://samararegiongaz.ru/about/divisions/
О порядке работы с абонентами, накопившими задолженность, информация размещена на официальном сайте компании по ссылке.
Срок оплаты газа — до 15 числа ежемесячно.
Последние комментарии
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????