Должникам направлено 25 тысяч предупреждений о последствиях неуплаты за газ

"Газпром межрегионгаз Самара" продолжает системное информирование абонентов о наличии задолженности за потреблённый газ и возможных санкциях. В рамках действующего законодательства и условий договора поставки газа компания заблаговременно уведомляет потребителей, имеющих долг за период более 2 месяцев, посредством электронной почты и заказных писем.

С начала года потребителям газа направлено порядка 25 тысяч напоминаний о погашении задолженности и риске приостановки газоснабжения в случае непогашения долга на основании пп. 45, 46 Правил поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 21.07.2008 № 549.

Цель профилактических мер — предупредить накопления абонентами значительных долгов, начисления пеней и избежать ограничений оказания услуг. Своевременное погашение задолженности позволит избежать в том числе и дополнительных расходов, связанных с отключением и последующим подключением газового оборудования силами газораспределительной компании.

В 2026 году из списка крупных должников по завершении отопительного сезона отключено более 700 квартир и частных домовладений.

Для получения информации о начислениях и способах оплаты абоненты могут воспользоваться следующими каналами связи:

личный кабинет мойгаз.смородина.онлайн или мобильное приложение "Мой ГАЗ"

телефон Единой справочной службы 88002010404

офисы обслуживания клиентов https://samararegiongaz.ru/about/divisions/

О порядке работы с абонентами, накопившими задолженность, информация размещена на официальном сайте компании по ссылке.

Срок оплаты газа — до 15 числа ежемесячно.