Тысячи квадратных метров асфальта обновили в Самаре по нацпроекту

Специалисты обновили более 20 тыс. кв. м асфальта на дорогах и тротуарах в Самаре. Такие работы проводятся по нацпроекту "Инфраструктура для жизни", сообщили в администрации городского округа.

"Аварийно-восстановительный ремонт — это дополнение к основным ремонтам, которые проводим в городе ежегодно. Он позволяет замедлить разрушение полотна и износ покрытий, обеспечить комфорт и безопасность движения. Специфика таких работ заключается в том, что они проводятся максимально быстро, без ограничения движения и большого количества тяжелой техники", — сказал заместитель главы города Евгений Владимирский.

До конца года в Самаре планируют выполнить аварийный ремонт еще как минимум на 13 тыс. кв. м автодорог и тротуаров. Зимой и в начале весны работы проводили с помощью литого материала. В теплое время года — с использованием горячей асфальтобетонной смеси. Часть работ выполнена еще более быстрым и высокопроизводительным методом — струйно-инъекционным. При этом способе материал подается под высоким давлением, что обеспечивает его прочное сцепление с нижним слоем покрытия.