"Т Плюс" проведёт заключительный этап гидравлических испытаний теплосетей в Самаре

Сотрудники "Т Плюс" проведут гидравлические испытания и ремонт 4-й тепломагистрали Самарской ТЭЦ — финальный этап обязательной проверки городских коммуникаций. В связи с этим с 26 июля по 8 августа будет временно приостановлено горячее водоснабжение жилых домов и организаций в границах следующих улиц: Землянский проезд, Зубчаниновское шоссе, Земеца, Литвинова, Магистральная, Товарная.
Энергетики проверят техническое состояние коммуникаций повышенным давлением холодной воды. Этот способ диагностики является обязательным и наиболее эффективным для определения малонадёжных участков тепловых сетей. Гидравлические испытания выполняются ежегодно в летний период и позволяют отремонтировать изношенные трубы, чтобы исключить риск отключений тепла в зимнее время.
Энергетики "Т Плюс" призывают горожан соблюдать правила безопасности:
— ограничить пребывание у коммуникаций, а также разъяснить детям опасность игр рядом с теплообъектами;
— не пытаться пройти или проехать через льющуюся по дороге воду;
— не оставлять автотранспорт рядом с тепловыми сетями.
После устранения выявленных повреждений сотрудники "Т Плюс" вместе с персоналом обслуживающих организаций восстановят горячее водоснабжение жилых домов, социальных объектов и организаций.
Энергетики просят жителей Самары при обнаружении дефектов или открытых люков теплокамер сообщать в Тепловую справочную службу (ТСС) на портале tss.tplusgroup.ru.
Последние комментарии
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.