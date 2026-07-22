"Т Плюс" проведёт заключительный этап гидравлических испытаний теплосетей в Самаре

Сотрудники "Т Плюс" проведут гидравлические испытания и ремонт 4-й тепломагистрали Самарской ТЭЦ — финальный этап обязательной проверки городских коммуникаций. В связи с этим с 26 июля по 8 августа будет временно приостановлено горячее водоснабжение жилых домов и организаций в границах следующих улиц: Землянский проезд, Зубчаниновское шоссе, Земеца, Литвинова, Магистральная, Товарная.

Энергетики проверят техническое состояние коммуникаций повышенным давлением холодной воды. Этот способ диагностики является обязательным и наиболее эффективным для определения малонадёжных участков тепловых сетей. Гидравлические испытания выполняются ежегодно в летний период и позволяют отремонтировать изношенные трубы, чтобы исключить риск отключений тепла в зимнее время.

Энергетики "Т Плюс" призывают горожан соблюдать правила безопасности:

— ограничить пребывание у коммуникаций, а также разъяснить детям опасность игр рядом с теплообъектами;

— не пытаться пройти или проехать через льющуюся по дороге воду;

— не оставлять автотранспорт рядом с тепловыми сетями.

После устранения выявленных повреждений сотрудники "Т Плюс" вместе с персоналом обслуживающих организаций восстановят горячее водоснабжение жилых домов, социальных объектов и организаций.

Энергетики просят жителей Самары при обнаружении дефектов или открытых люков теплокамер сообщать в Тепловую справочную службу (ТСС) на портале tss.tplusgroup.ru.