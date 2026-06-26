Евгений Владимирский: "В этом году в Самаре планируем вырубку до 2000 аварийных деревьев"

Ученые и жители твердят: "Самаре нужно больше зелени!" Но гибель сотен, а то и тысяч деревьев по всему городу лишь усугубила ситуацию. Что с ними стало? Эти растения планируется спасать или рубить? Какие локации будут озеленять, и как в целом изменилась политика в данной области? На эти и другие вопросы в интервью Волга Ньюс ответил руководитель департамента городского хозяйства и экологии Самары Евгений Владимирский.

Насчитали 20 тысяч деревьев под вырубку

- Евгений Сергеевич, начнем с наболевшего вопроса. Жители и гости Самары отмечают, что в городе много сухих деревьев. Что с ними случилось?

- Ситуация связана в основном с ясеневой златкой, которая уничтожила огромное количество деревьев. Только в парках погибло около 1000 растений, еще 400 - на набережной. Также пострадали посадки вдоль улиц.

Деревья заболели около пяти лет назад. Если бы оперативно были приняты меры и первые пораженные растения удалить, то остальные выжили бы. Глава города Иван Носков распорядился рассмотреть все возможные способы спасения деревьев. По совету специалистов оставили их в зиму, так как при сильных морозах (ниже -30 градусов в течение нескольких дней) вредитель погибает. Однако такой погоды не было. Весной мы провели анализы и выяснили, что в деревьях все еще присутствует златка.

Всего же в Самаре около 20 тысяч аварийных деревьев: старых, пострадавших от вредителей. В течение четырех-пяти лет планируем все их заменить на новые.

Однако некоторым деревьям, пострадавшим от златки, дадим еще один шанс на выживание. Решили подойти к этой ситуации не с точки зрения эстетики, а с точки зрения сохранности. Ведь вырастить дерево - процесс долгий. Чтобы оно достигло 10-метровой высоты, уходит 15 лет. А нам важно поддерживать практическую пользу зеленого каркаса города: поглощение углекислого газа и выделение кислорода.

Фото: Александра Белова

- Каким образом планируется спасать больные деревья?

- Некоторые деревья (например, как здесь, на набережной) сверху сухие, а внизу мы видим новые зеленые побеги. Значит, они живые. Поэтому мы их кронируем: спилим всю сухую часть, а зеленую оставим. Так растения получат шанс на восстановление.

Также, изучив научные материалы, вместе со специалистами в сфере озеленения мы выяснили, что после болезни деревья могут впадать в анабиоз до двух лет, а затем снова пойти в рост. Поэтому некоторым растениям дадим время, они простоят еще год-два. Для выбора используем простой осмотр. Если под корой ствол твердый и прочный, то дерево еще живое. Его сохраняем.

Конечно, надеемся на помощь экосистемы. В этом году у нас в Самаре много птиц. Помогать деревьям будут дятлы. В заболевших растениях они находят пищу - тех самых вредителей, которые съедают ствол изнутри. Обрабатывая дерево, дятел спасает и те, что находятся рядом. Распространение вредителей останавливается.

Но есть деревья, которые уже не спасти: стадия болезни достигла такого уровня, что никакие методики не помогут.

- Сколько деревьев вырубят в Самаре в этом году? Где пройдут работы?

- В этом году планируем вырубку до 2000 аварийных деревьев. На Волжском проспекте, набережной и в парках уберем около 1000. На городских улицах в разных районах уже ведут работы.

В будущем хотим вырубать до 5000 аварийных деревьев в год, чтобы ликвидировать накопившийся объем. Но отмечу, что речь идет именно об уже погибших растениях.

- А почему в Самаре периодически происходит вырубка неаварийных деревьев?

- Это обусловлено требованиями безопасности. Если раньше допускались зеленые насаждения у перекрестков и нависание ветвей над проезжей частью, то сейчас все это необходимо выпиливать. И мы исполняем соответствующие предписания ГИБДД. Также деревья не должны располагаться под ЛЭП, в местах прохождения теплотрасс. Допускаются только газоны и кустарники.

- Будут ли вырубаться пухонесущие тополя?

- Только аварийные. Тополя активно сажали, так как они быстро растут, поглощают много углекислого газа и выделяют много кислорода. Эти деревья отлично выполняют свою задачу как часть зеленого каркаса. Поэтому вырубать их только из-за пуха не будем, польза перекрывает неудобства.

Фото: Александра Ламзина

Конечно, теперь высаживаются только мужские особи пирамидальных тополей. Старые деревья постепенно погибают. Но хотя тополь быстро гниет изнутри (у него разлагается сердцевина), на то, чтобы пухонесущих вообще не осталось в городе, уйдет около 20 лет.

"Убили" стройки и плохой уход

- Как в целом можете охарактеризовать ситуацию с озеленением Самары? Какие проблемы выявлены за год работы? Как планируется их преодолеть?

- Если посмотреть старые фотографии, то видим, что в 1950-1960-х годах в Самаре начали формировать зеленый каркас, высадили много новых деревьев. Пик мощи зелени пришелся на 1970-80 годы. С тех пор часть деревьев ушла под строительную вырубку. Остальным уже около 70 лет, по сути, они старики. А из-за плохого ухода, агрессивной окружающей среды многие попросту погибли.

Восстановить зеленый каркас - одна из первых задач, которые поставил перед нами глава города. Системную работу по содержанию деревьев в Самаре не проводили около 30 лет. А ведь для того, чтобы поддержать растение и сохранить его, нужно постоянно проводить вскопку грунта, вносить удобрения и т.п. Не хватало растениям полива. Мало проливали тротуары, набережную, улицу Ленинградскую. Сейчас объемы увеличили, нет перегрева, и это сразу отражается на качестве экосистемы. Например, в прошлом году на Ленинградской посадили много разных деревьев и кустарников, и в этом году они все дали цветение.

Уже второй год по озеленению заключаем сервисный контракт. То есть подрядчику необходимо не только высадить новые деревья, но и в течение двух лет заниматься их содержанием. И мы будем требовать гарантию. Кстати, если в прошлом году у муниципального "Спецремстройзеленхоза" были конкуренты на торгах, то в этом году уже нет. Компании понимают уровень ответственности и контроля.

Также мы внесли озеленение как вид работ в контракты на ремонт и содержание улично-дорожной сети города. Дополнительные средства мы не выделяли, а взяли и сказали: "Коллеги, вот у вас есть условно 100 рублей на километр дорог, из них пять рублей должно идти на высадку деревьев".

Среди проблем Самары важно также выделить неправильно сформированную политику именно по разведению растений. Мы собираемся это исправить. Но процесс небыстрый.

- Какие же изменения планируются?

- Сейчас разведением растений в основном занимаются коммерсанты, а город уже у них закупает то, что есть. В идеале - сажать крупномеры: уже сразу видно результат. Но стоимость одного такого дерева начинается от 15 тысяч рублей. Еще дороже стоят кусты, из которых состоит живая изгородь на старой набережной. Мы попросту разоримся, если закупим необходимое нам количество.

Планируем на следующий год по решению главы города сформировать муниципальное задание именно на разведение растений. Чтобы подрядчики выращивали нужные нам виды (орешник, сирень, хвойные и т.д.) до определенного уровня, а потом высаживали их в городе. Но получим мы эти деревья и кустарники в среду минимум лет через пять.

Кстати, МАУ "Самарская набережная" получило на стрелке рек Волги и Самары участок под питомник, чтобы выращивать там цветы, кустарники, деревья. Первые посадки планируется осуществить уже в ближайшее время.

- Сколько в этом году в Самаре высадят новых деревьев и где?

- Масштабы нового озеленения будем увеличивать. Если в прошлом году мы высадили около 8000 деревьев и кустарников, то в этом году стремимся к цифре в 20 тысяч. Идем опережающими темпами. Сажаем березу, липу, дубы. Не тратимся на крупномеры, выбираем средние саженцы.

В плане выбора мест ориентируемся на существующие зеленые зоны, на площадки, где убирают аварийные деревья. Важно еще продумать расположение насаждений с точки зрения безопасности, чтобы при уборке снега рабочие их не повреждали. И с дорожниками будем работать, чтобы проявляли аккуратность.

Фото: Александра Белова

Проблемные улицы и газоны

- Знаю, что с некоторыми площадками возникают проблемы…

- Да, ежегодная бездумная высадка деревьев на улицах Красноармейской и Фрунзе уносит по 300-400 тысяч рублей. В свое время урбанисты предложили расширять тротуары, как в Москве. В захват пошли клумбы, деревья же огородили рабатками - где-то впритык, где-то чуть с большим расстоянием. Но растения потеряли питание. Плюс воздействие агрессивной среды (зимой свалили снег с солью, например), вредители... И деревья погибли. Высадили новые, но часть новых погибла по тому же сценарию, а часть сломали. Это все можно отследить по онлайн-картам.

Последняя высадка показала, что в части рабаток деревья растут хорошо, в других же чахнут. Где-то проблемы с почвой, где-то вода стоит из-за провала плитки... В общем, некоторые рабатки мы закрыли. На других будем пробовать делать высокие клумбы, огороженные хромированным бортиком. Лучше в это вложить деньги, так как они максимально защищают деревья. Но, учитывая оптимизацию бюджета, начнем малыми темпами. В этом году такие клумбы сделаем около музея Эльдара Рязанова.

Еще одно хорошее решение, которое мы предварительно обсуждали с главой города, - деревья в кашпо. Продолжим их выращивать и выставлять в теплое время на улицах города.

- Проблема в Самаре и с газонами - они скорее сами становятся источниками пыли, нежели защищают от нее.

- Запущенных газонов много, на них многолетние наслоения всего, что было: пыль, окурки, мусор. Начинаем наводить порядок. Срезаем вот этот верхний слой, убираем лишнее, чтобы во время дождя грязь не переливалась за борта на дорогу, вскапываем, просеиваем, удобрения вносим. Не всегда подрядчики правильно все делают, их надо еще учить. Но при правильном подходе земля постепенно оживет.

Уже провели работы в Ленинском, Октябрьском, Промышленных районах. Помимо центра - например, еще на 5-й и 7-й просеках. На очереди улица Солнечная, где часто гуляют горожане. Планируем привести газон в порядок и высадить кустарники - деревья нельзя, там проходит теплотрасса.

"Мечтаю, чтобы мы посадили в Самаре сосны"

- Разработчики нового генплана Самары считают, что число зеленых насаждений нужно увеличить в 4,5 раза. Реально ли ликвидировать этот дефицит?

- Сложно найти новые площадки для озеленения, но есть скверы, аллеи, бульвары. Их нужно очистить от старых, аварийных деревьев и высадить новые. Постепенно мы забираем такие объекты на баланс. Например, по распоряжению Ивана Николаевича и по просьбам жителей занимаемся оформлением Березовой аллеи в Кировском районе.

Примером озеленения для меня служит парк Галицкого в Краснодаре. Несмотря на различия в плане климата, часть решений мы можем применять. Это и зеркальные клумбы, и растения. Также мечтаю, чтобы мы посадили в Самаре сосны - на набережной, в парках, на улицах. Они обладают многими качествами, которые как раз входят в суть зеленого каркаса, выделяют вещества, которые способствуют оздоровлению человека. Плюс эти деревья круглый год зеленые. Правда, растут они медленно. Но если сейчас посадим, то через 10 лет получим дерево, которое будет приносить пользу горожанам.

Также в планах - увеличить количество цветущих кустарников. Причем, в идеале, спланировать это нужно таким образом, чтобы в теплое время года каждый месяц что-то цвело, добавляло ароматы в воздух.

Фото: Александра Белова

- А есть ли в департаменте эксперты, способные грамотно распланировать озеленение?

- Специалистов, конечно, не хватает. Уже год ищу человека, который полностью будет курировать вопросы озеленения. Помимо наличия компетенций, желательно, чтобы это был местный житель, который любит город, но и понимает, что его ждет административная работа. Чтобы выполнить все задачи, поставленные главой Самары, в том числе, и по итогу встреч с жителями, придется трудиться как пчелке: постоянно ездить по городу, все проверять, решать, что нужно убрать, где что посадить и так далее. Пока такого не нашлось.

Но также нужно нам и взаимодействие от жителей. В этом сама суть местного самоуправления - в синергии административного ресурса и общественного контроля. Сообщения, жалобы жителей по озеленению позволяют нам не содержать армию чиновников-контролеров. Но помощь нужна не только в плане критики.

Жители сами должны бережно относиться к растениям: не ломать, не топтать, не выливать грязную воду с химией в клумбы, не выкапывать цветы и кустарники... Кстати, для борьбы с воришками будем ставить камеры видеонаблюдения.

И конечно, инициатива по высадке деревьев всегда приветствуется. Нужны энтузиасты, которые направят и подскажут, какие локации нужно озеленить. Например, жители Промышленного района попросили о благоустройстве сквера Боярова. Высадим там деревья, цветы, облагородим газон.

Тех, кто сам хочет высадить деревья, тоже поддержим. Но нужно помнить: раз посадили, значит, ухаживайте. Без внимания и ухода деревья погибают.